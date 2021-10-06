الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عمدة أشبيلية فى إسبانيا يكرم محافظ دمياط خلال منتدى الحكومات المحلية

عمدة أشبيلية فى إسبانيا
عمدة أشبيلية فى إسبانيا يكرم محافظ دمياط

كرم خوان إسباداس، عمدة إشبيلية، الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وذلك خلال زيارتها لأسبانيا للمشاركة فى المنتدى العالمى الثالث للحكومات المحلية، والذي تنظمه الأمم المتحدة لتحالف الحضارات «UNAOC»، بأشبيلية فى الفترة من ٥ إلى ٧ أكتوبر.

وأكد «إسباداس»، أن الدكتورة منال عوض من أهم الشخصيات التي حققت تقدمًا بارزًا في تنفيذ خطة التنمية المستدامة، كما قام بتكريم بعض الشخصيات من ممثلي الدول المشاركة بالمنتدى.

و تلقت المحافظ دعوة- في وقت سابق- من ميجيل إنخيل موراتينوس، الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، وعمدة أشبيلية، للمشاركة في جلسات الحدث الذي تستضيفه المدينة.

ويُعد "المنتدى الحضرى الأول لأسبانيا" تحت عنوان «خطة عام ٢٠٣٠ والصفق الأخضر في انتعاش المدن من منظور اقتصادي- اجتماعي»، بمشاركة رؤساء البلديات وقادة الحكومات المحلية بعدد من المدن حول العالم.

وفي تصريح لها حول مشاركتها بالمنتدى، ذكرت «محافظ دمياط، أن ذلك الحدث العالمي يهدف إلى تسليط الضوء حول أبرز الممارسات التي اتخذتها المدن للتصدي لجائحة كورونا وسرد أفضل سُبل التعافي، من أجل بناء مجتمعات أكثر تماسكًا وشمولاً.

 وأضافت أنه على هامش هذا المنتدى سيُعقد «حوار أشبيلية حول إنشاء مدن قادرة على الصمود»، وذلك لاستكمال ما تم تحقيقه من مباحثات عقدتها الأمم المتحدة لتحالف الحضارات في لوس أنجلوس مارس ٢٠٢٠، والذي أعطى مساحة لرؤساء البلديات وقادة الحكومات الإقليمية للعمل من أجل خلق مدن أكثر شمولًا وسلامًا.

وأوضحت أنه كان من المقرر عقد منتدى آخر في نفس العام إلا أن جائحة كورونا حالت دون تحقيق ذلك، ومن هذا المنطلق جاء موضوع الحوار لتبادل الخبرات والمعلومات و الممارسات والدروس المستفادة من الجائحة والتي يأتي في طابعها الأول أنها أزمة صحية عالمية ولكنها أثرت على النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير، فضلًا عن تبادل الأفكار لبناء مجتمعات متماسكة وأكثر  استدامة تحت مظلة «إنسانية واحدة وثقافات متعددة تعيش في سلام».

محافظة دمياط دمياط اسبانيا الدكتورة منال عوض اشبيلية

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