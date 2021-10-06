الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

النمسا تطالب الاتحاد الأوروبى بجدول زمنى لضم دول غرب البلقان إلى عضويته

سيباستيان كورتس
سيباستيان كورتس

 أكد المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، أن رغبة بلاده في رؤية جدول زمني لتوسيع عضوية الاتحاد الأوروبي بضم دول غرب البلقان.

وقال «كورتس»، خلال زيارته  للعاصمة السلوفينية ليوبليانا: "إذا لم يكن هناك جدول زمني، فعادة ما يعني ذلك أن الوتيرة أبطأ مما ينبغي"، ولكن من الإيجابي أن يتم عقد قمة لدول غرب البلقان لتأكيد التزام الاتحاد الأوروبي بالموافقة على توسيع العضوية.

وردًا على سؤال حول التكهنات بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لن يغير موقفه المتشدد بشأن توسيع الاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية، قال كورتس: "أعتقد أن شيئًا من هذا القبيل يعد نهج الخاطئ".

وقال المستشار إنه لأمر جيد أن يكون هناك لقاء بالحضور بين الاتحاد الأوروبي و دول غرب البلقان، مشيرًا إلى أن آخر اجتماع عقد في عام 2018 قبل تفشي الوباء.

وشكر «كورتس» نظيره رئيس الوزراء السلوفيني يانيز جانسا، والذي تتولى بلاده حاليًا رئاسة الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن هناك تطورًا إيجابيًا في المنطقة من خلال إجراء الإصلاحات في دول غرب البلقان، موضحًا أن صربيا -على سبيل المثال- لديها نمو اقتصادي قوي للغاية.

وقال «كورتس»، إن هناك مصلحة أوروبية ملحة في أن يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفًا موثوقًا في ضم دول البلقان إلى عضويته.

وعلى صعيد آخر، سجلت النمسا، 1404 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، كما سجلت البلاد 8 حالات وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 750 ألفًا و229 إصابة، والوفيات إلى 11 ألفًا و34 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، أنه تم إعطاء 10 ملايين و873 ألفًا و439 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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