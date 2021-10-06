الجناح المصرى يحصل على أفضل جناح مشارك فى المعرض السياحي الدولى «UITM»

في اول ايام المعرض

حصل الجناح المصري المشارك اليوم في المعرض السياحي الدولي «UITM» بالعاصمة الأوكرانية كييف، على أفضل جناح مشارك بالمعرض، كما تم توزيع الهدايا والنشرات السياحية على رواد الجناح والرد على استفساراتهم الخاصة بالسياحة والسفر إلى مصر.

وأشار المهندس أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون التنشيط السياحي، في تصريحات صحفية، إلى أن أهمية المشاركة في هذا المعرض خاصة مع اقتراب بدء الموسم السياحي الشتوي، مؤكدًا على أن السوق الأوكراني يعد أحد أهم الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر، والتي كان سائحيها من أوائل السائحين الوافدين إلى مصر منذ استئناف الحركة السياحية في يوليو 2020.

يشار إلى أن مشاركة مصر، اليوم، في المعرض يعد فرصة جيدة لعقد عدد من اللقاءات المهنية لتوثيق أوجه التعاون المشترك بين المسئولين المصريين والأوكران في مجال السياحة والسفر، مع منظمي الرحلات واتحادات الغرف السياحية وكبرى الشركات السياحية العاملة بالسوق الأوكراني.

وشارك مساعد الوزير في الجلسة النقاشية لمتخذي القرار وممثلي الهيئات السياحية المشاركة في المعرض، والتي أُقيمت على هامش المعرض، حيث قام بإلقاء كلمة تحدث خلالها عن الإجراءات الاحترازية التي قامت بها مصر لمواجهة فيروس كورونا، وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها في المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية والمطارات والأنشطة السياحية المختلفة بما يضمن صحة وسلامة السائحين خلال زيارتهم مصر، بالإضافة إلى صحة وسلامة العاملين بالقطاع والمواطنين.

واستعرض أيضًا آخر مستجدات تطعيم العاملين بالقطاع السياحي باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

كما قام بإلقاء الضوء على ما تتمتع به مصر من مقومات سياحية وثراء المنتج السياحي المصري، مضيفًا أن الدولة المصرية تقوم بتطويرالبنية التحتية السياحية من خلال العمل على إنشاء وافتتاح فنادق ومنتجعات ومدن سياحية جديدة لتكون مقصدًا سياحيًا طوال العام مثل مدينة الجلالة والعلمين الجديدة.

وأشار مساعد الوزير، خلال الحلقة النقاشية، إلى أن الوزارة ستقوم بإطلاق حملة ترويجية دولية للترويج السياحي لمصر لمدة 3 سنوات تبدأ في الربع الأخير من العام الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن مساحة الجناح المصري المشارك بالمعرض هذا العام تبلغ حوالي ٧٢م٢، ويتسع لعدد من الفنادق المصرية، وقد تم تزويد الجناح بأحدث الوسائل التكنولوجية وشاشات عرض كبيرة لعرض المواد الدعائية من أفلام وصور للمقاصد السياحية المصرية المختلفة.