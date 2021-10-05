الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

فتح باب التحويل بين كليات جامعة الأزهر للمستجدين

الشربيني
الشربيني

فتحت جامعة الأزهر، باب التحويلات بين الكليات للطلاب المستجدين "الناجحين في الشهادة الثانوية".

تفاصيل فتح باب التحويل بين كليات جامعة الأزهر للمستجدين

وأكدت جامعة الأزهر، أنه يمكن للطلاب المستجدين التحويل إلى أي كلية شرط أن تكون واقعة في نطاقهم الجغرافي، ويبلغ مجموع الحاصلين عليها الحد الأدنى للقبول بهذه الكلية، وذلك عبر رابط تسجيل الرغبات على بوابة الحكومة المصرية.

ولفتت إلى أن تحويل طلاب النقل بين الكليات متاح ورقيًا بشرط أن تكون الكلية المحول إليها الطالب حاصلًا على الحد الأدنى للقبول بها خلال العام الدراسي الذي حصل فيه على الثانوية الأزهرية.

وأعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أمس، نتيجة تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم.

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 رابط الحصول على نتيجة تنسيق الأزهر 2021

وتبدأ جامعة الأزهر، خلال ساعات استقبال أوراق الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، بكليات القاهرة والأقاليم بجامعة الأزهر، الذي يبدأ السبت المقبل.

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