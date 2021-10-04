لينك سريع.. رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2021

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2021 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للتنسيق من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حاليا عقب إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2021 لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام وموعد التقديم أوراق الطلاب في الكليات المرشحين لها والمدن الجامعية.

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2021 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للتنسيق

يستطيع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية الاستعلام عن نتيجة تنسيق الجامعات التي تم الإعلان عنها حاليا عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية للتنسيق2021 وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية الخاصة بالتنسيق من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتيجة التنسيق

كتابة بيانات الراغب في الاستعلام عن النتيجة كاملة في الخانات المخصصة لذلك

كتابة بيانات المعهد الأزهري المقيد به الطالب

كتابة مجموع الطالب الحاصل عليه في الثانوية الأزهرية

كتابة الرقم السري الحاصل عليه الطالب أثناء تسجيل الرغبات

الضغط على زر الاستعلام

ظهور اسم الكلية المرشح لها الطالب.

موعد التقديم أوراق الطلاب في الكليات المرشحين لها والمدن الجامعية

فتحت إدارة المدن الجامعية الأزهرية باب تقديم الطلاب الناجحين في سنوات النقل بتقدير جيد على الأقل في المدن الجامعية منذ أول سبتمبر الماضي فيما يمكن للطلاب الجديد "الفرقة الأولي بجميع الكليات" تقديم طلبات التسكين في المدن الجامعية أثناء تقديم أوراقهم في الكليات المرشحين لها وفقا لقواعد مكتب التنسيق عقب الحصول على لقاح كورونا التي وفرته الحكومة للطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد 2021- 2022 وذلك ضمن الخطة الوقائية التي تبنتها الحكومة للتعايش مع الفيروس القاتل أثناء العام الدراسي وفقا لنصائح منظمة الصحة العالمية، والحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 للطلاب الجدد.

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رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2021

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات 2021

عقب الاستعلام من خلال رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2021 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للتنسيق عن اسم الكلية المرشح لها الطالب يجب على الطالب تجهز الأوراق الآتية للتقديم:-