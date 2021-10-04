الإثنين 04 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

لينك سريع.. رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2021

تنسيق الأزهر 2021
تنسيق الأزهر 2021

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2021 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للتنسيق من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حاليا عقب إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2021 لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام وموعد التقديم أوراق الطلاب في الكليات المرشحين لها والمدن الجامعية.

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2021 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للتنسيق

يستطيع الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية الاستعلام عن نتيجة تنسيق الجامعات التي تم الإعلان عنها حاليا عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية للتنسيق2021 وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية الخاصة بالتنسيق من خلال هذا الرابط (من هنا)
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن نتيجة التنسيق
  • كتابة بيانات الراغب في الاستعلام عن النتيجة كاملة في الخانات المخصصة لذلك
  • كتابة بيانات المعهد الأزهري المقيد به الطالب
  • كتابة مجموع الطالب الحاصل عليه في الثانوية الأزهرية
  • كتابة الرقم السري الحاصل عليه الطالب أثناء تسجيل الرغبات
  • الضغط على زر الاستعلام
  • ظهور اسم الكلية المرشح لها الطالب.
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رابط إعلان نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021

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نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر: الطب 627 درجة وهندسة 600

موعد التقديم أوراق الطلاب في الكليات المرشحين لها والمدن الجامعية

فتحت إدارة المدن الجامعية الأزهرية باب تقديم الطلاب الناجحين في سنوات النقل  بتقدير جيد على الأقل في المدن الجامعية منذ أول سبتمبر الماضي فيما يمكن للطلاب الجديد "الفرقة الأولي بجميع الكليات" تقديم طلبات التسكين في المدن الجامعية أثناء تقديم أوراقهم في الكليات المرشحين لها وفقا لقواعد مكتب التنسيق عقب الحصول على لقاح كورونا التي وفرته الحكومة للطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد 2021- 2022 وذلك ضمن الخطة الوقائية التي تبنتها الحكومة للتعايش مع الفيروس القاتل أثناء العام الدراسي وفقا لنصائح منظمة الصحة العالمية، والحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 للطلاب الجدد.

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الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات 2021

عقب الاستعلام من خلال رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2021 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للتنسيق عن اسم الكلية المرشح لها الطالب يجب على الطالب تجهز الأوراق الآتية للتقديم:-

  • شهادة ميلاد الطالب " كمبيوتر".
  • بطاقة الرقم القومي للطالب سارية.
  • بيان نجاح الطالب في الثانوية الأزهرية موضح به المجموع الحاصل عليه.
  • ملف بلاستيكي للتقديم.
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وائل لطفي

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