الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شهادة ملكية أو حيازة.. التأمينات توضح إجراءات التأمين على العمالة غير المنتظمة

عمالة غير منتظمة
عمالة غير منتظمة

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن قانون التأمينات الجديد ينص على التأمين على فئات القوى العاملة من فئة العمالة غير المنتظمة ​ومد الحماية التأمينية لهم.

أشارت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني إلى أن هناك عدة خطوات للتأمين على العمالة غير المنتظمة وهى:-

- يتقدم المؤمن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة بالنموذج رقم (1) إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه مرفقاً به المستندات التالية:

- صورة شهادة الميلاد المميكنة.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق.
- صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.
- بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق.
- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.
- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.
- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الاحوال المدنية.

وأكدت وزارة التضامن أن العمالة غير المنتظمة تتركز في العاملين باليومية مثل عمال الزراعة والمقاولات وجمع المخلفات والباعة الجائلين وعاملات النظافة المنزلية وهي أقل الفئات المجتمع شمولاً بمظلة الحماية الاجتماعية، وبالتالي فهي الأكثر تأثراً بالصدمات الصحية والاقتصادية وغيرها من الصدمات، حيث لا ينطبق عليها معايير استحقاق المساعدات الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأفقر من المجتمع، وكذا عدم اشتراكها في التأمينات الاجتماعية لأسباب مختلفة منها عدم الوعي الكافي بأهمية نظام التأمينات الاجتماعية أو بسبب ضعف دخولهم.

أوضحت أن وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج تولى اهتماما خاصًا، لتوجيه العديد من الخدمات للعمالة غير المنتظمة و علي رأسها مد مظلة الضمان والحماية الاجتماعية لهم.

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وائل لطفي

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