الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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اقتصاد

طلعت: اتفاقية شراكة مع IHS Towers لبناء وتأجير أبراج الاتصالات (صور)

اتفاقية شراكة مع
اتفاقية شراكة مع IHS Towers لبناء وتأجير أبراج الاتصالات

شهد د. عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع اتفاقية شراكة بين شركة مصر الرقمية (أكبر مساهمى شركة أبراج مصر للخدمات التكنولوجية) وIHS Netherlands GCC B.V. وIHS Netherlands  EGY B.V معًا (IHS Towers)، للحصول على ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يتيح لها إنشاء وتأجير أبراج الاتصالات داخل مصر من خلال الشركة المزمع تأسيسها بينهما وهى شركة  (IHS Telecom Towers Egypt SAE).

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اتفاقية شراكة مع IHS Towers لبناء وتأجير أبراج الاتصالات 

تهدف الشراكة إلى تلبية الاحتياجات الخاصة بالسوق المصرية من خلال بناء نحو 600 برج اتصالات لاسلكية على مدار الثلاث سنوات القادمة، وتحقيق خطة الانتشار وفقًا لمخطط العمل واشتراطات الترخيص ذات الصلة.

كما يتيح الترخيص إمكانية الاستحواذ على أبراج اتصالات لاسلكية مملوكة للغير وذلك بغرض استخدامها فى تقديم الخدمات محل الترخيص.

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اتفاقية شراكة مع IHS Towers لبناء وتأجير أبراج الاتصالات 

وقع الاتفاقية كل من المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ورئيس مجلس إدارة شركة مصر الرقمية للاستثمار، ووليم سعد الرئيس التنفيذى للعمليات لـIHS Towers، بحضور الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة أبراج مصر للخدمات التكنولوجية، ومحمد نصرالدين، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، والمستشار جوزيف إدوارد المستشار القانونى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

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اتفاقية شراكة مع IHS Towers لبناء وتأجير أبراج الاتصالات 

وتعقيبًا على التوقيع؛ أكد مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية أن الإبراج التشاركية تساعد مشغلى الاتصالات فى التركيز بشكل أكثر فعالية على رضا العملاء وانتشار الخدمة وتحسينها بسرعة وفاعلية وكذلك تنوع الخدمات والتوسع فى تغطية الشبكات من خلال تقليل العبء الداخلى لإدارة الأصول بتخفيض كل من تكاليف التشغيل وتكاليف رأس المال؛ حيث تقوم شركة الأبراج التشاركية بإنشاء الأبراج وتحمل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية، ومن ثم تقوم بتأجير الأبراج لمشغلى الاتصالات لوضع أجهزة الاتصالات الخاصة بهم.

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اتفاقية شراكة مع IHS Towers لبناء وتأجير أبراج الاتصالات 
وزير الاتصالات شراكة مصر الرقمية بناء ابراج المحمول حياة كريمه مصر إتفاقية توقيع

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