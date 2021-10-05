الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تقارير ومتابعات

هشام إسماعيل لـ«الدستور»: «بحضّر لحكاية «مش مبسوطة».. وفكرة مسلسلات الـ5 حلقات ذكية»

الفنان هشام إسماعيل
الفنان هشام إسماعيل

حالة من الروّاج الفني يعيشها الفنان هشام إسماعيل في تلك الأيام  سواء على مستوى التأليف ومشاركته في عدد من الحكايات التي لاقت استحسان كبير لدى الجمهور وروّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحانب مشاركته في بطولة مسلسل «إجازة مفتوحة»، مؤكدًا استمتاعه كثيرًا بالعمل مع الفنان شريف منير، وباقي طاقم العمل، وتحقيق حلمه بالتأليف على أرض الواقع الذي لطالما حلم به منذ فترة طويلة، تحديدًا منذ 10 سنوات.


وقال الفنان هشام إسماعيل إنه يرفض تمامًا التمثيل والمشاركة في عمل من تأليفه، مضيفا: «إيدي غصب عني بتكتفني وبتحاول تخدمني في بعض الأحيان.. ربنا أكرمني باستقرار الوضع العام في مصر بالتفاؤل والأمل والاستقرار، اتفهمت نوع كتابتي، بالاستقرار المزاجي للجمهور، لأنه الأعمال معتمدة على هذا كثيرًا، والعوامل أيضًا بتقبل الجمهور لفكرة اللايت نجحت بأعمالي الكتابية والتمثيلية».


وأضاف الفنان هشام إسماعيل في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن حكاية «قلب مفتوح» استهلتكته كثيرًا لأنه كان يعمل عليها قبل دخوله عمل «إجازة مفتوحة» بفترة قصيرة، بجانب أن المشروع في حاجة لشخص متفرغ لكل أسبوع كاتب وحكاية جديدة، بجودة عالية، متابعًا: «مش هعرف أعمل حاجة نص نص لا هم هيقبلوها ولا أنا هعرف أعملها، التمثيل وقتها كان له الأولوية».

وعن مسلسلات الأوف سيزون، أكمل الفنان هشام إسماعيل حديثه قائلًا: «هي أعمال لطيفة ومن المنطقي أن يكون هناك مسلسلات طوّال السنة بعيدة عن شهر رمضان، فموسم رمضان نجاحه صدفة، فيماعدا عمل أو عملين على عكس مسلسلات الأوف سيزون البطل فيها هو الموضوع».

وأكد أن فكرة المسلسلات الـ 5 حلقات هي فكرة ذكية جدًا، فالمشروع قوي ولائق وعبقري، وتعظي فرصة لجيل جديد من الكتاب للظهور، وظهور عدد من الأبطال المفتقدين وجودهم على الشاشات وممثلين لهم علاقة بالكفاءة أكثر من البهرجة والبيع.
وعن أعماله المقبلة، كشف الفنان هشام إسماعيل إنه سيكون ضمن أبطال حكاية "مش مبسوطة" مسلسل زي القمر الموسم الثاني مع الفنانة داليا مصطفى والفنانة بشرى والمخرجة شيرين عادل.

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