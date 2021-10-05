الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لتقديم خدمات نيابات الأسرة والمرور..

النائب العام يأمر ببدء تشغيل مكتب رقمى جديد فى العريش

النائب العام
النائب العام

أمر المستشار النائب العام ببدء تشغيل مكتب رقمي جديد لتقديم خدمات نيابات الأسرة والمرور بمدينة العريش، تزامنًا مع حلول ذكرى حرب أكتوبر المجيدة والاحتفالات الوطنية بهذه المناسبة، في إطار تطلع النيابة العامة للمساهمة في تعزيز التنمية المنشودة على أرض سيناء التي تشهد خطوات واسعة وجادَّة لتحقيق تنمية شاملة بها وربطها بربوع الوطن كافة.

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مكتب رقمي جديد في العريش

وكانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت شكاوى أهل العريش من انتقالهم لمحافظة الإسماعيلية للحصول على خدمات نيابات الأسرة والمرور، فوجَّه المستشار النائب العام بإنشاء المكتب الرقمي الجديد ليأتي تشغيله تلبيةً لاحتياجات وأولويات المواطنين من قاطني مدينة العريش، بالإسراع في تلبية الخدمات المختلفة المتاحة إلكترونيًّا والمتصلة بقاعدة بيانات النيابة العامة على مستوى الجمهورية، كاستخراج الأحكام المتعلقة بالأسرة، وإعلامات الوراثة، والقرارات الخاصة بالولاية على المال التي تخصّ المرأة والقُصَّر، وخدمات نيابات المرور كاستخراج براءات الذمة، وعمل التظلمات؛ إسهامًا في سرعة الفصل في الدعاوى، وتيسيرًا عليهم في الانتقال، وذلك تحقيقًا لمزيد من العدالة الناجزة.

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مكتب رقمي جديد في العريش

مكتب رقمي جديد في العريش
مكتب رقمي جديد في العريش
مكتب رقمي جديد في العريش
مكتب رقمي جديد في العريش
النائب العام المستشار حمادة الصاوي العدالة الناجزة نيابات الاسرة نيابات المرور

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رسائل ٦ أكتوبر

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