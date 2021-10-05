العراق والكويت يبحثان دور المجتمع الدولى فى الرقابة على الانتخابات

بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، والسفير الكويتي بالعراق سالم الزمانان، اليوم الثلاثاء، دور المجتمع الدولي في الرقابة على الانتخابات المقررة الأحد المقبل؛ لضمان الشفافية وتعزيز ثقة المواطنين بنتائج الانتخابات، وتحفيزهم على المشاركة الواسعة لاختيار ممثليهم.

وناقش الجانبان - خلال لقائهما، وفقًا لبيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم: العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتطورات المشهد السياسي في العراق، وأهمية الانتخابات النيابية المبكرة، والتي ستجري في العاشر من أكتوبر الجاري.

يذكر أن المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي، حسن ناظم، قال إن الحكومة العراقية أوفت بوعدها بإنجاز الانتخابات، يوم الأحد المقبل، مشيرًا إلى توافر بيئة صالحة لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة، مؤكدًا أن هناك وعيًا بين العراقيين بأن التغيير السياسي نحو الأفضل يكون عن طريق الانتخابات.

وأضاف ناظم - في تصريح أوردته قناة الإخبارية العراقية: أنه كان هناك نوع من التمرن منذ فترة للقوات الأمنية على ملف إدارة الأمن الانتخابي، ولدينا ثقة كبيرة وكاملة في إدارة هذا الملف أمنيًا.

وحول الكيفية التي ستحافظ بها الحكومة على ما تبقى من بطاقات انتخابية من التلاعب والتزوير، أوضح ناظم أن "ما تبقى من بطاقات بايومترية لم تسلم إلى الناخبين، لن تخضع لأي بيع أو شراء في المطلق، وأن هناك نظامًا انتخابيًا حازمًا ومفوضية وحكومة وأجهزة أمنية تحافظ على هذه البطاقات".