الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن المهرجان الرياضي للأسر الطلابية..

جامعة طنطا تحصد الذهبية والفضية فى تنس الطاولة

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمد حسين القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن فوز وفد جامعة طنطا المشارك بفعاليات المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية للجامعات المصرية، والذى عقدت فعالياته تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة، بجامعة كفر الشيخ، بمشاركة 28 جامعة مصرية، بميداليتين ذهبية وفضية فى تنس الطاولة. 

 

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن الطالبة رحمة محمد عميرة بكلية الصيدلة  حصدت كأس المركز الأول والميدالية الذهبية فى تنس الطاولة طالبات، كما فاز الطالب خالد شريف فتحى بكلية التجارة بكأس المركز الثانى والميدالية الفضية فى تنس الطاولة.


أوضح د. محمد حسين أن الجامعة  قد شاركت فى أنشطة ومسابقات "خماسي كرة القدم، تنس الطاولة، كرة السرعة، دراتس، ألعاب ترويحية مفتوحة"، بالإضافة إلى مشروع مقدم من اتحاد طلاب الجامعة.

خلال مشاركتها بالمهرجان الرياضي الاول للأسر الطلابية جامعة طنطا تحصد الذهبية والفضية تنس الطاولة

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