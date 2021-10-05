العراق: الحكومة أوفت بعهدها بإجراء الانتخابات فى موعدها

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي، حسن ناظم، إن الحكومة العراقية أوفت بوعدها بإنجاز الانتخابات، يوم الأحد المقبل، مشيرًا إلى توافر بيئة صالحة لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة، مؤكدًا أن هناك وعيًا بين العراقيين بأن التغيير السياسي نحو الأفضل يكون عن طريق الانتخابات.

وأضاف ناظم - في تصريح أوردته قناة الإخبارية العراقية: أنه كان هناك نوع من التمرن منذ فترة للقوات الأمنية على ملف إدارة الأمن الانتخابي، ولدينا ثقة كبيرة وكاملة في إدارة هذا الملف أمنيًا.

وحول الكيفية التي ستحافظ بها الحكومة على ما تبقى من بطاقات انتخابية من التلاعب والتزوير، أوضح ناظم أن "ما تبقى من بطاقات بايومترية لم تسلم إلى الناخبين، لن تخضع لأي بيع أو شراء في المطلق، وأن هناك نظامًا انتخابيًا حازمًا ومفوضية وحكومة وأجهزة أمنية تحافظ على هذه البطاقات".

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: اتخاذ الحكومة إجراءات أمنية مكثفة؛ لمنع محاولات التدخل بالعملية الانتخابية.

وقال الكاظمي - في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية اليوم الثلاثاء: إنه تم توفير جميع المتطلبات للمفوضية وقيادة العمليات المشتركة من أجل القيام بمهامهم في إجراء انتخابات سليمة ونزيهة.

ودعا الكاظمي، جميع المواطنين للمشاركة الواسعة بالانتخابات، مشيدًا بموقف المرجعية العليا وجميع الجهات الوطنية والدولية التي دعت الناخبين إلى المشاركة، كما دعا جميع الجهات السياسية إلى الالتزام بمنافسة مهنية وفق القوانين، مؤكدًا الوقوف بقوة أمام أي محاولة تأثير على أصوات الناخبين.

وأكد أنه لا خيار لبناء عراق مستقر ومزدهر إلا عن طريق صناديق الاقتراع، موجهًا الوزراء بالاستمرار في العمل بالوتيرة نفسها وللحظة الأخيرة لتقديم الخدمة للمواطنين.