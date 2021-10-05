مُحافظ سلطة النقد الفلسطينية يطلع المبعوث الأمريكي على مستجدات الجهاز المصرفي

اطلع محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم، اليوم، المبعوث الأمريكي هادي عمرو على مستجدات الجهاز المصرفي الفلسطيني، وجهود سلطة النقد للحفاظ على استقراره.

واستعرض «ملحم» خلال الاجتماع مع المسؤول الأمريكي والوفد المرافق له في رام الله، آخر تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني، والجهود المبذولة من قبل سلطة النقد للحفاظ على متانته واستقراره، والخطط التطويرية التي يجري العمل عليها.

وتطرق المُحافظ إلى أهم الإجراءات التي قامت بها سلطة النقد للتخفيف من تداعيات أزمة كورونا على الفئات المتضررة، وجهود سلطة النقد بشأن تشجيع النمو الاقتصادي من خلال سياساتها المالية، ودورها في توفير التمويل للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة من خلال صندوق استدامة.

وأكد ملحم اهتمام سلطة النقد في تطوير العلاقات المصرفية الفلسطينية مع مختلف الجهات الدولية ذات العلاقة، لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني والجهاز المصرفي الفلسطيني.

من جانبه، أشاد عمرو بالقطاع المصرفي الفلسطيني ومتانته، باعتباره العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني، ودوره الهام في دعم وتنمية المشروعات الاقتصادية وتطويرها.