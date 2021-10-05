الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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مصر

«الجمل»: انتصارات مصر لا تتوقف بالمشروعات وزيادة الاستثمار في سيناء

عبد المنعم الجمل
عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخش

هنأ مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب برئاسة عبد المنعم الجمل، جموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة التي استعادت فيها مصر كرامتها من العدو الغاشم.

وقال عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة: «تحية لرجال مصر من أبطال القوات المسلحة الذين قدموا وما زالوا يقدمون كل غال ونفيس من أجل مصر والحفاظ على أمنها القومي».

وأكد أن نصر أكتوبر ستظل ذكرى غالية وعزيزة على كل المصريين بعد أن نجح فيها تلاحم الشعب المصري خلف قواته المسلحة لاسترداد الأرض المسلوبة وتحقيق الإرادة الحرة لكل المصريين.

وقال رئيس نقابة البناء والأخشاب: «إذا كنا نحتفل بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيد، فإن مصر حققت نصرا كبيرا أيضا على الإرهاب في اقتلاع جذوره والقضاء عليه».

وأشار إلى أن انتصارات مصر لا تتوقف، لاسيما في ظل ما تشهده من نهضة كبيرة في كافة القطاعات، وتحديدا منطقة سيناء التي عانت من الإهمال لسنوات وسنوات.

وأكد الجمل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاع أن يعيد الأمل في بقعة غالية على كل مصري وهو سيناء، والتي تتحول يوما بعد يوم إلى مكانا جاذبا للاستثمار في كل المجالات، لاسيما بعد أن نجحت الدولة في القضاء على الإرهاب.

وكان مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقاباته العامة الـ28، ومؤسساته الاجتماعية والثقافية، أكد أن احتفالات مصر، والوطن العربي بعد غدِ الأربعاء، بالذكرى رقم 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تأتي تزامناً مع تحديات شهدتها الدولة المصرية خاصة في الـ10 سنوات الماضية، وحتى اليوم، نجحت فيها كافة مؤسسات الدولة الوطنية في تحقيق عبور جديد ليس فقط بالانتصار على الإرهاب بعد 7 سنوات دفع فيها الوطن أغلى ما يملك من شهداء من قواتنا المسلحة الوطنية، وشرطتنا الباسلة، وجنودنا المجهولون من أجهزتنا الأمنية، ومن مدنيين ضحايا خفافيش الظلام من الإرهابيين، ولكن أيضا كان العبور بالوطن نحو التنمية والتعمير، والمشروعات العملاقات التي شهد لها الغريب قبل القريب بأنها تصل إلى مرحلة الإنجازات الحقيقية، ليس فقط لما تحمله من نهضة صناعية واقتصادية، ولكن نظراً لحدوثها وقت تحديات لم يسبق للبلاد أن شهدتها داخليا وخارجيا، كذلك نجاح الدولة في التقليل من أثار تداعيات فيروس كورونا خاصة على العمال بإعتبارهم الشريحة الأكثر تأثراً بالفيروس، فكانت مبادرات الحياة الكريمة ، والدعم للعمالة غير المنتظمة، وتقنين أوضاعها.

النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب عبد المنعم الجمل الشعب المصري ذكرى انتصارات أكتوبر مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي

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