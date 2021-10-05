الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

وزير داخلية الإمارات يلتقى نظيرته الإسرائيلية ويبحثان التعاون المشترك (فيديو)

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

أعرب الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن سعادته باجتماعه مع وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، التي تزور الإمارات حاليًا، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول التعاون المشترك بين الجانبين بما يسهم في دعم أمن المنطقة.

وكتب الوزير الإماراتي، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات «تويتر»: «سعدت بلقاء معالي أيليت شاكيد، وزيرة الداخلية بدولة إسرائيل، واستعرضنا خلال اللقاء آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزها، بما يحقق تطلعات وتوجهات قيادتي البلدين، في دعم أمن المنطقة، واستقرارها لما فيه خير شعوب البلدين والمنطقة».

«شاكيد» تزور واحة الكرامة

وخلال زيارتها الحالية إلى الإمارات، التقت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، المدير التنفيذي لمكتب شئون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبو ظبي، أمس الإثنين، في واحة الكرامة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، في بيانٍ عبر موقعها الرسمي، استعرضت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، لدى وصولها إلى واحة الكرامة، مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مراسم حرس الشرف، ثم وضعت إكليلاً أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحًا، يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها.

وقدم الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، خلال جولة قامت بها «شاكيد» في مختلف أنحاء الواحة، شرحًا وافيًا عن الواحة ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات وتضحياتهم.

كما قامت وزيرة الداخلية الإسرائيلية بتسجيل كلمة في سجل الزوار، عبّرت فيها عن تقديرها بطولات وتضحيات شهداء دولة الإمارات العربية المتحدة في ميادين البطولة.

وتعتبر واحة الكرامة أحد أبرز المعالم الوطنية والحضارية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث تم تشييدها تخليدًا لبطولات شهداء الإمارات.

وزير الداخلية الاماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الإمارات ايليت شاكيد وزيرة الداخلية الإسرائيلية

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وائل لطفي

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وزير داخلية الإمارات يلتقى نظيرته الإسرائيلية ويبحثان التعاون المشترك (فيديو)

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