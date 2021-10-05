الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

اقتصاد

الخميس.. إجازة رسمية للعاملين بالمصرية للاتصالات وفروعها بالمحافظات

المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات

قررت الشركة المصرية للاتصالات أن يكون بعد غد الخميس الموافق ٧ أكتوبر 2021 إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة على أن يستأنف العمل بالشركة وسنترالاتها يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر، على أن يستمر العمل في نظام ورديات الطوارئ ومراكز خدمة العملاء وفق تعليمات إدارات الشركة المختلفة.

وسجل إجمالي عدد خطوط التليفون الثابت نحو 10.30 مليون خط بنهاية الفترة "أبريل - يونيو ٢٠٢١"، مقارنة بنحو 9.89 مليون خط بنهاية الفترة "أبريل - يونيو 2020"، في حين بلغت السعة الحالية للهاتف الثابت نحو 25.11 مليون خط بنهاية الفترة "أبريل - يونيو ٢٠٢١"، مقارنة بنحو 25.02 مليون خط بنهاية الفترة "أبريل- يونيو ٢٠٢٠" بزيادة سنوية بلغت 0.09 مليون خط، وبمعدل نمو سنوي 0.35.%.

في حين استحوذ سكان الحضر علي نحو 8.20 مليون خط من عدد مشتركي التليفون الثابت بنهاية الفترة "أبريل - يونيو ٢٠٢١ " مقارنة بنحو 7.48 مليون خط بنهاية الفترة "أبريل - يونيو ٢٠٢٠"، في حين بلغ عدد مشتركي التليفون الثابت في الريف نحو 2.10 مليون خط بنهاية الفترة "أبريل - يونيو ٢٠٢١" مقارنة بنحو 2.29 مليون خط بنهاية الفترة "أبريل - يونيو ٢٠٢٠".

وارتفعت السعة الدولية الحالية للإنترنت إلى 2.565.78 مليار نبضة/ث بنهاية الفترة "أبريل- يونيو 2021 " وذلك مقارنة بنحو 2.397.07 مليار نبضة /ث بنهاية الفترة " أبريل- يونيو 2020 " بمعدل نمو سنوي قدر بنحو 7.04.%، بلغ نصيب المواطن من السعة الدولية للإنترنت نحو ٢٥٠٨٥ نبضة ث/شخص بنهاية الفترة "أبريل- يونيو 2021 " مقارنة بنحو ٢٣٨٦٩ نبضة ث/شخص، بنهاية الفترة "أبريل- يونيو2020 " بمعدل نمو سنوي 5.09.%.

في حين ارتفع إجمالي عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة “ADSL” إلى 9.50 مليون مشترك بنهاية الفترة "أبريل - يونيو ٢٠٢١" مقارنة بنحو 7.99 مليون مشترك بنهاية الفترة "أبريل - يونيو ٢٠٢٠"، بزيادة سنوية 1.51 مليون مشترك جدد، وبمعدل نمو سنوي 18.9.%.

المصرية للاتصالات اجازة رسمية الخميس اعيادة اكتوبر القوات المسلحة خدمات التليفون الثابت والانترنت مصر

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