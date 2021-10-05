الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكاظمي: بناء عراق مستقر لن يتم إلا عبر صناديق الاقتراع

الكاظمي
الكاظمي

أعلن رئيس الوزراء العراقي  مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة لمنع محاولات التدخّل في العملية الانتخابية، فيما أشار إلى الوقوف بقوة أمام أي محاولة تأثير على أصوات الناخبين.

وقال الكاظمي، في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء العراقي، "زرنا يوم أمس مفوضية الانتخابات وتم إجراء المحاكاة الخامسة، وهي المرة الأولى التي تجرى بها محاكاة بهذا العدد قبل الانتخابات، وكانت تجربة ناجحة"، مبيناً: "أننا نعمل جاهدين ونبذل مساعي كبيرة من أجل أن تكون الانتخابات فرصة للمنافسة العادلة والنزيهة".

وأضاف: "اتّخذنا إجراءات أمنية مكثفة لمنع محاولات التدخّل في العملية الانتخابية"، مشيراً الى "أننا وفّرنا جميع المتطلبات للمفوضية وقيادة العمليات المشتركة من أجل القيام بمهامهم في إجراء انتخابات سليمة ونزيهة".

 وجدد الكاظمي الدعوة "لجميع فئات الشعب الى المشاركة الواسعة"، مثنيا على "موقف المرجعية العليا وجميع الجهات الوطنية والدولية التي دعت الناخبين إلى المشاركة، وأنه لا خيار لنا لبناء عراق مستقر ومزدهر إلا عن طريق صناديق الاقتراع".

ودعا الكاظمي "جميع الجهات السياسية الى الالتزام بمنافسة مهنية وفق القوانين"، لافتاً الى "أننا سنقف بقوة أمام أي محاولة تأثير على أصوات الناخبين".

وشدد الكاظمي على ضرورة “استمرار الوزراء بالعمل بالوتيرة نفسها وللحظة الأخيرة من عمر الحكومة لتقديم الخدمة للمواطنين”.

رئيس الوزراء العراقي الكاظمي اجراءات امنية مفوضية الانتخابات عراق لعملية الانتخابية

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وائل لطفي

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