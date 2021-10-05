الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

29 أكتوبر.. فريق مسار إجباري في حفل جديد بالقاهرة

مسار اجبارى
مسار اجبارى

يستعد فريق “مسار إجباري”، لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية في القاهرة، يوم الجمعة، 29 أكتوبر، في فاميلى بارك .

ويقدم فريق “مسار إجباري” خلال الحفل، باقة متنوعة من الأغاني المفضلة لدى الجمهور.

ومن المقرر أن تطرح الجهة المنظمة تذاكر الحفل على أحد التطبيقات الإلكترونية خلال أيام.

وكانت  فرقة مسار إجباريقد احيت اخر حفلاتها في الإسكندرية مساء الجمعة الماضية، ضمن مشاركتها في فعاليات مهرجان "ميوزيك كود" على مسرح "جولدن جويل".

ووضعت مسار إجباري بهذا الحفل مسك الختام على جولتها الغنائية في موسم الصيف قدمت خلالها أكثر من 8 حفلات مختلفة بين القاهرة والإسكندرية، حملت جميعها لافتة كامل العدد، مرت خلالها بين مسرح الزمالك بحفلتين متتاليتين، وحفل دار الأوبرا وافتتاح مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية وصولا لإحياء 4 حفلات متتالية في ساقية الصاوي.

وخطفت مسار إجباري مسامع جمهورها في عروس البحر بإطلالة غنائية ثلاثية لأول مرة بمشاركة المطرب أحمد كامل ومغني الراب شاهين،  قدمت خلالها توليفة غنائية مطولة استمرت لساعتين بأشهر أغانيها بين "بقيت حاوي" و"صباحك" و"نهايات الحكاوي" و"شيروفوبيا".

وأحيا فريق مسار إجبارى حفلين غنائيين مطلع شهر سبتمبر الجاري على مسرح قاعة النهر بحضور عدد كبير من محبيهم، وقدم فريق مسار إجباري اليوم في حفلهم باقة من الأغاني المختلفة في مشوارهم الفني منذ البداية وحتى الوقت الحالي.

كما أحيا مسار إجباري حفلا على مسرح النافورة بدار الأوبرا منتصف أغسطس الماضي، وذلك ضمن حفلات الصيف الذي نظمتها دار الأوبرا بقيادة دكتور مجدي صابر.

"مسار إجبارى" تم تأسيسه 2005 ظهرت بصمتهم على الموسيقى العربية بأنغامهم المميزة وكلماتهم غير التقليدية، اختار الفريق هذا الاسم الساخر اعتراضًا منهم على القيود التى يفرضها مجتمعنا على الشباب فى طريقة التفكير والمشاعر أو شكل الملابس ولا يدع أي مساحة للإبداع أو الابتكار، ويظهر ذلك كليًا فى اختيارهم للموسيقى وكلمات أغانيهم الساخرة.

لا يهتم الفريق بتقديم الأغانى الرومانسية بينما تدور أغانيهم حول المشكلات المجتمعية من خلال نوع جديد من الموسيقى التي تمزج بين موسيقى الروك والجاز والبلوز مع التراث الغنائي المصري.

وبدأت مسار إجباري رحلتها الموسيقية منذ 16 سنة وتمكنت من حجز مكانها كواحدة من أهم وأشهر الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي،  وفي حصيلتها ثلاثة ألبومات،  أولها "اقرا الخبر" ومن بعده بسنتين ألبوم "وتقع وتقوم"، وصولا لآخر ألبوماتها "الألبوم"، الذي ظهر منذ ثلاث سنوات وتنشغل حاليا للتحضير لألبومها الرابع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حقيقة ما يجرى فى الميريلاند

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