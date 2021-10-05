الهلباوي وماهر فايز أعضاء لجنة تحكيم «حلمك قرب»

يشارك المُرنّم ماهر فايز والمنشدين على الهلباوي ومصطفى عاطف أعضاء لجنة التحكيم في مجال "الإنشاد والترانيم"، والمقرر عرضه على شاشة النهار قريبًا، ويذاع يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

برنامج "حلمك قرب" تقديم جلال الذكي وياسمين دياب، وتعد مسابقة إبداع تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإشراف وزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والمنتج المنفذ شركة هاما فيلم.

برنامج حلمك قرب

يقام مهرجان مسابقة إبداع للموسم الثالث على التوالي لأعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظات، ويتنافس بالمهرجان هذا العام جميع الشباب والفتيات على مستوي الجمهورية من خلال ١١ مجالاً فنيًا وثقافيًا منهم الغناء، والأفلام القصيرة، والانشاد الديني والترانيم، والشعر، والموال الشعبي، والتعليق الرياضي، والفنون التشكيلية، والمراسل التليفزيوني والإذاعي، والابتكارات العلمية، والعزف الفردي.