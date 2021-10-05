حقوق الإنسان اليمني يكشف كارثة الحصار الإنساني في مأرب

حذر مكتب حقوق الإنسان اليمني في تقرير أصدره، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي من حدوث أكبر كارثة إنسانية وإبادة جماعية لجميع سكان مديرية العبدية النائية التابعة لمحافظة مأرب التي تفرض عليها مليشيا الحوثي حصاراً خانقاً دون أي مبرر أمام صمت دولي مريب، حيث تمنع المليشيا عن سكان المديرية البالغ عددهم 5300 أسرة تضم 35 ألف نسمة، امدادات الغذاء والدواء والمياه، في حين أن المديرية لا يوجد بها أي معسكرات ولا مخزون غذائي ودوائي ولا مشاريع مياه ما دفع السكان للشرب من المياه الملوثة وهذا ينذر بكارثة صحية.

وناشد التقرير المجتمع الدولي سرعة انقاذ حياة 2465 طفلا يعانون من سوء التغذية الوخيم الذي ينتشر في المديرية من اصل 9827 طفلا يعانون من سوء التغذية تمكن الفريق الراصد من توثيقهم، إلى جانب رصد 3415 امرأة بحاجة الى الرعاية الصحية والطبية.

توثيق حالات خطف وإخفاء

ووثق التقرير 23 حالة مرضية مصابة بالفشل الكلوي و11 حالة مصابة بالسرطان وجميعها تحتاج الى الامدادات الدوائية والرعاية الطبية والغسيل الكلوي في مراكز طبية لا تتوفر في المديرية، وباتوا مهددين بالموت الحتمي في ظل الحصار ومنعهم من الخروج من المديرية للحصول على الرعاية الطبية ومنع الامدادات الدوائية للمديرية، لافتا إلى توثيق قيام مليشيا الحوثي خطف واخفاء 3278 مدنيا من الطرقات اثناء محاولتهم الدخول او الخروج للمديرية في ظل تشديدها الحصار ومنع التنقلات من والى المديرية.

وكشف التقرير، رصد 2523 حالة استهداف لقرى المدنيين في المديرية خلال الايام الماضية من قبل مليشيا الحوثي بمختلف الاسلحة الثقيلة من صواريخ وقذائف مدفعية وغيرها، وتوثيق اصابة 135 مدنيا جرائها باصابات بين بليغة ومتوسطة وخفيفة، بينهم 31 امراة و17 طفلا، وتضرر 18 مدرسة في المديرية ما ادى الى توقف التعليم فيها وحرمان 8392 طالب وطالبة من التعليم، وتدمير 442 سيارة ومركبة لمواطنين مدنيين ليس لهم أي علاقة بالجانب العسكري.

زراعة ونشر الألغام الفردية

وأكد التقرير، أن مليشيا الحوثي عملت على زراعة ونشر الالغام الفردية في اطراف المديرية ومداخلها وحقول المواطنين وابار المياه حيث بلغ ما تم رصده 4289 لغماً، مشيراً الى توثيق اصابة 262 مدنيا بالالغام المزروعة بينهم 32 امراة، و26 طفلا.

إدراج مليشيا الحوثي على قوائم الجماعات الارهابية

كما طالب المجتمع الدولي بادراج مليشيا الحوثي في قوائم الجماعات الارهابية في ظل استمرارها في ارتكاب الجرائم الانسانية واستهداف المدنيين العزل في منازلهم بالصواريخ البالستية وهي من الاعمال الارهابية، وهو ما يؤكد ان هذه المليشيا لا تؤمن بالسلام ولن تتوقف عن اعمالها الاجرامية والارهابية بحق اليمنيين، ولا تعير أي اهتمام للدعوات الدولية او بيانات الادانة.