الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اقتصادية قناة السويس: تفريغ 720 طن حديد وتداول 20 سفينة بموانئ بورسعيد

قناة السويس
قناة السويس

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة NOORDVLIET  التى ترفع علم نيوزلندا ويبلغ طولها 88 مترا والغاطس 4.7 متر وذلك لشحن 720 طن حديد بالميناء.  

وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 20 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين  حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة  حاويات  وخروج سفينة  ومن المنتظر دخول سفينة. كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة وخروج سفينة  ومن المنتظر دخول سفينة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ  على الأرصفة.

وفي شأن آخر أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة  AHMED TELLI  التى ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 114 متر والغاطس 6.3 متر  وذلك لشحن 5 آلاف طن صودا كاوية من الميناء.  

كما استقبل الميناء السفينة HE SHIN التى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 190 مترا والغاطس 7.8 متر وذلك لتفريغ 54 سيارة و 42 حفار بالميناء.

وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين  حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين  حاويات  وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة. كما استقبل الميناء سفينتين بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

أداء اقتصادي السويس قناة بورسعيد

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