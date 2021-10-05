محافظ الشرقية: العسكرية المصرية سجلت نموذجاً يحتذى به في فن القتال

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل خالدة في الأذهان لتعبر عن إنتصار الإرادة المصرية وتمسكها بتحرير كل شبر من أرضها العزيزة.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر قوات الصاعقة لتهنئة لواء أركان حرب أحمد رشاد دنيا قائد قوات الصاعقة بالذكرى الــ 48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة والتي تمثل مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين.

أضاف المحافظ أن العسكرية المصرية سجلت نموذجاً يحتذى به في فن القتال حيث قهرت العدو الإسرائيلي وحطمت أسطورته ليثبت الجندي المصري أنه خير أجناد الأرض وله تاريخ حافل وطويل ضد الغزاة ورد المعتدين دفاعاً عن الأرض.

قدم محافظ الشرقية (شعار) المحافظة لقائد وحدات الصاعقة تقديراً له ولدور رجال القوات المسلحة البواسل في الحفاظ على أمن وإستقرار البلاد.

وأهدى قائد قوات الصاعقة لمحافظ الشرقية درعاً تذكاريا تقديراً لجهوده في الإرتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

رافق المحافظ الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق و اللواء محمد والي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمستشار العسكري للمحافظة وعدد من القيادات الأمنية.