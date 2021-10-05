الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الدفع بـ20 موظف من المحليات للمساهمة في تسجيل تلقي اللقاح بالمنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تعليمات للوحدات المحلية في المراكز والمدن بالدفع ببعض العاملين لديهم ممن يجيدون التعامل مع الكمبيوتر، لتسهيل عمليات التسجيل للمواطنين بمراكز لقاح كورونا، بعدما شاهد المحافظ تكدس للمواطنين وانتظار في مركز شباب الباجور.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون في  أنه وجه بالدفع ب 20 موظف من المجالس المحلية للمساعدة في عمليات التسجيل داخل مراكز لقاح كورونا، كما وجه بشراء أجهزة لاب توب لدفع بها داخل المراكز لتسهيل على المواطنين في الإجراءات، وسرعة تلقي اللقاح، مؤكدًا على متابعته على مدار الساعة لإجراءات التطعيم داخل المحافظة وتذليل كافة العقبات الممكنة.

وعلى صعيد آخر متصل كشف مصدر طبي مسئول بمديرية الصحة في المنوفية، عن متوسط أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا والتي يتم احتجازها في المستشفيات، مؤكدا أنها لا تتخطى 7 حالات تلك الفترة، مؤكدًا أن الوضع تحت السيطرة وتم الاعداد جيدا لاستقبال الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد.

وأكد المصدر الطبي على عقد اجتماعات دورية للجنة العليا لمواجهة كورونا في المنوفية، للوقوف على أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وقدر المستشفيات واحتياجها لتوفيرها على الفور بالتنسيق مع محافظة المنوفية، ووزارة الصحة والسكان، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص نسبة 50% من أسرة المستشفيات العامة والمركزية داخل المحافظة لتكون عزلًا لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكان قد شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 كما أكد على جميع القطاعات بضرورة ارتداء الكمامات الطبية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 كما تم التأكد على المسأله القانونيه وتحرير محاضر لغير الملتزمين. 

محافظة المنوفية مستشفيات كمبيوتر وزارة العاملين وزارة الصحة انتظار اجراءات

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