عمرو دياب نجم الاستماعات الأوّل خلال سبتمبر على «أنغامي»

تصدرت أغنية “أحلى ونص” للهضبة عمرو دياب الاستماعات فى مصر، حيث احتلت المركز الأول عبر منصة أنغامي.

ونشر التطبيق الشهير عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به، الأغاني التي تصدّرت الاستماعات في معظم الدول العربية لشهر سبتمبر في مصر، السعودية، لبنان، العراق، الجزائر، المغرب وتونس.

فيما أتت أغنية “على عيني” للمطرب احمد كامل في المركز الثاني ، ليحلّ حماقي ثالثًا مع “لو هتسيب”

إنتقالًا إلى السعودية، تصدرت أغنية وائل كفوري “البنت القوية” الاستماعات، وجاءت في المركز الثاني أغنية حسين الجسمي “حتة من قلبي” واحتلت أغنية حماقي “لو هتسيب” المركز الثالث، أما أغنية “برافو عليك” لبدر الشعيبي وعبد العزيز الويس وحنين الكندري فقد تراجعت إلى المرتبة الرابعة.



في لبنان، لا يزال وائل كفوري متصدرًا قوائم الاستماع مع “البنت القوية” في المركز الأول و”كلنا مننجر” في المركز الثاني وجاءت أغنية “أحلى سنين” لآدم وبلطي في المركز الثالث.

إلى العراق حيث تصدرت أغنية “الكوكب” لرحمة رياض المركز الأول، واحتلت أغنية “اشمك” لمحمود التركي المركز الثاني.

أما في المغرب فقد تصدرت قوائم الاستماع أغنية “إنتي حياتي” لسعد لمجرد وكاليما، فيما جاءت أغنية “خلص” لموسي في المركز الثاني واحتلت أغنية “دغري دغري” لموح ميلانو المركز الثالث.

وفي تونس تصدّرت الاستماعات “البنت القوية” لوائل كفوري وأتت في المركز الثاني أغنية “حلمة” لبلطي

الختام مع الجزائر حيث تصدرت أغنية “جوابي” مع جليل باليرمو وفوزي تورينو وديدين كانون 16.

وحلّت ثانية أغنية “دوغري دوغري” لموح ميلانو.