الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نائب وزير الإسكان يلتقي وزيرة الإسكان الكاميرونية

نائب وزير الإسكان
نائب وزير الإسكان ووزيرة الإسكان الكاميرونية

قام المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بزيارة إلى دولة الكاميرون للمشاركة في فعاليات اليوم العالمي للإسكان "الموئل"، التي أقيمت أمس في العاصمة الكاميرونية ياوندي، والتي ينظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تحت عنوان "إسراع خطى العمران نحو عالم خالٍ من الانبعاثات الكربونية"، وذلك بحضور المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ورئيس الوزراء الكاميروني، ووزيرة الإسكان بدولة الكاميرون، وعددٍ من وزراء وممثلي قطاع الإسكان من مختلف الدول، بجانب الحضور لتسلم أصل الجائزة التقديرية التي منحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى مجال تطوير العمران المستدام.

وعلى هامش مشاركته، التقى المهندس خالد عباس، بوزيرة الإسكان الكاميرونية لبحث أوجه التعاون في قطاع الإسكان والمشروعات القومية المختلفة بدولة الكاميرون، حيث أكد الجانبان الحرص على استمرار التعاون المثمر بين مصر والكاميرون، لا سيما في مشروعات البنية الأساسية بدولة الكاميرون، والتي من أهمهما مشروعات الطرق.

وفي ذات السياق، عقد المهندس خالد عباس، اجتماعا مع مسئولى شركة المقاولون العرب بدولة الكاميرون، بحضور الدكتورة رشا معوض، معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس إبراهيم مبروك، عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وذلك بمقر شركة المقاولون العرب بالعاصمة ياوندي.

وخلال الاجتماع، أوضح المهندس إبراهيم مبروك،  الدور الذي تقوم به شركة المقاولون العرب منذ  تواجدها بالكاميرن  عام 2006 وعدد المشروعات التي تم تنفيذها بالمناطق المختلفة بالكاميرون، وأهمها مشروعات الطرق والبنية التحتية، مستعرضا بعض التفاصيل الخاصة بالمشروعات الجارية كمشروع طريق منجونج – سانماليا بطول 74 كم وبحجم استثمارات حوالي 90 مليون دولار وكذا مشروع طريق بيكولا – دجوج بطول 38 كم وحجم استثمارات حوالي 45 مليون دولار، وهي مشروعات طرق رئيسية في جنوب الكاميرون تربطها بدولة الكونغو.
واستمع المهندس خالد عباس، إلى شرح حول نمو حجم أعمال الشركة خلال الـ15 عاماً الماضية، ونجاحها في تنفيذ مشروعاتها طبقاً لمعايير الجودة والكفاءة التي مكنتها من النجاح والاستمرار في إفريقيا وسط منافسة حادة من كبرى الشركات  المحلية والأجنبية، مؤكداً أن السبب وراء هذا النجاح يعود إلى استراتيجية الشركة المتبعة لإدارة قطاع إفريقيا وفقاً لرؤية ومنهجية واضحة مبنية على حسن استخدام معدات الشركة ومواردها المختلفة،  وخبراتها التي اكتسبتها من حضورها الناجح في العديد من الدول الإفريقية لزيادة حجم أعمالها والقيمة المضافة التي تقدمها.

وأشاد المهندس خالد عباس، بأداء شركة المقاولون العرب، حيث إنها تعد واحدة من أهم الشركات المصرية التي نجحت في التواجد في السوق الإقريقية رغم تحدياته، وشجع على المشاركة في المزيد من المشروعات في دولة الكاميرون والدول الإفريقية الأخرى، مؤكداً الحرص على تقديم الدعم الكامل للشركة وإبراز دورها المهم أثناء لقائه بوزراء الكاميرون على هامش فعالية اليوم العالمي للإسكان.

جدير بالذكر، أن هيئة المجتمعات العمرانية  التابعة لوزارة الإسكان، فازت بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، فى مجال تطوير العمران المستدام، من بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان، لدورها طويل الأجل فى تحقيق العمران المستدام، من خلال توفير مشروعات إسكان اجتماعى آمنة، وبأسعار معقولة، لتشجيع التماسك الاجتماعى للسكان، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

وزير الإسكان الامم المتحدة استثمارات مليون دولار هيئة المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية وزارة الإسكان

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وائل لطفي

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