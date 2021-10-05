الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. بدء محاكمة عاطل قتل أب وابنته وأشعل النيران في جثتيهما بحلوان

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم  الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة شخص لاتهامه بقتل أب وابنته وإشعال النيران في جثتيهما بسبب خلافات فيما بينهم بمنطقة حلوان محافظة القاهرة.

 تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمد شرف الدين محمد عبده ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

وكشف قرار إحالة المتهم "جودة ـ ٦١ سنة" إلى محكمة الجنايات أنه قام بدائرة قسم شرطة حلوان بقتل المجني عليه "أحمد محمد" عمداً مع سبق الإصرار بأنه على إثر خلافات سابقة فيما بينهما وبباعث الانتقام بيت النية وصمم على تحقيق المنية  أعد لهذا الغرض سلاح ابيض "ماسورتان حديديتان" فدخل  للعين محل الواقعة وباغته حال نومه وعاجله بضربات  في الرأس فدنا منه وكال له ضربه استقرت بصدره قاصداً من ذلك قتله، وما أن أيقن وفاته حتى أضرم النيران في جسده فأحدث ما به من إصابات تأيدت طبياً بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

وأوضح قرارالإحالة أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان قتل المجني عليها الطفلة "ملك أحمد" عمدا مع سبق الإصرار بأنها ما إن دلفت لذات العين وأبصرته حال إتيانه جرمه محل الاتهام الأول فحاولت الفرار هاربه ولكن انهال عليها المتهم وضربها بذات السلاح الأبيض استقرت برأسها قاصداً من ذلك قتلها، وما أن أيقن وفاتها حتى أضرم النيران في جسدها فأحدث ما بها من إصابات تأيدت طبياً بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها.

 

النيران عاطل قتل مواطن جنايات القاهرة حلوان القاهرة قسم شرطة

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وائل لطفي

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