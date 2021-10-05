خبير يكشف عن سبب محتمل لتعطل «فيسبوك»

رجح خبير الأمن السيبراني أندريه ماسالوفيتش أن سبب تعطل موقع "فيسبوك" والمنصات الأخرى للتواصل الاجتماعي قد يكون هجوم على جدول خوادم DNS.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال الخبير إن "فريقا من الهاكرز الأذكياء للغاية تذكر نوعا قديما من الهجوم، وهو الهجوم على جداول خوادم DNS".

وتابع: "ليكون الإنترنت شبكة موحدة، وليس مجموعة من الشبكات الصغيرة، يوجد هناك جدول خاص للارتباط. فعندما تتصلون بخادم معين، ويريد المستخدم دخول موقع russian.rt.com على سبيل المثال، فيتجه الخادم الأقرب منه إلى جدول معين، حيث يحدد إلى أين يجب أن يتجه لاحقا".

وأضاف: "فهذا الجدول هو ما يسمى جدول DNS. وبدون هذه الجداول لا تستطيع الخوادم الاتصال ببعضها البعض.. إذا كان هناك هجوم على مثل هذا الجدول، فسيكون من الممكن تعطيل جزء من الإنترنت. فإن جدول من المستوى المنخفض يمكن أن يعطل ناحية أو حيا، وإذا كان الجدول من المستوى المتوسط فلن تتمكن مدينة من "رؤية" مدينة أخرى، وعلى المستوى الأعلى يمكن فصل الدول بعضها عن البعض".

وأشار إلى أن "مثل هذا الهجوم يمكن معالجته خلال يوم تقريبا، ولكن ذلك افتراضي".

وجاء ذلك تعليقا على تعطل العديد من التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، وخاصة "فيسبوك" و"واتساب" و"انستجرام" وغيرها.

وفي تمام الساعة السادسة والنصف من مساء أمس، لاحظ مستخدمو خدمة «واتساب» توقف التطبيق، إذ أن عملية تلقي وإرسال الرسائل تعطلت بشكل تام.

وفي البداية، ظن العديد أن المشكلة ترتبط بالإنترنت لكن الأمر انكشف أكثر عندما حاول مستخدمون الدخول إلى تطبيق «فيسبوك» الرئيسي، فوجدوه هو أيضا معطلا.

وتوالت البلاغات من المستخدمين، وضج موقع «تويتر» بمنشورات تفيد بتعطل خدمات «فيسبوك».

ورصدت العديد من المواقع الإلكترونية المتخصصة بلاغات المستخدمين، مشيرة إلى أن العطل الذي حصل عالميا وأصاب الملايين.