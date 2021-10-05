الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر: زيادة الإنتاج النفطى بواقع 952 ألف برميل يوميا نوفمبر المقبل

زيادة الإنتاج النفطى
زيادة الإنتاج النفطى

أعلنت الجزائر زيادة إنتاجها النفطي من 942 ألف برميل في اليوم خلال أكتوبر الجاري إلى 952 ألف برميل يوميا خلال نوفمبر المقبل، حسبما تقرر في الاجتماع الوزاري الواحد والعشرون للدول المصدرة للنفط في المنظمة (أوبك) والدول غير الأعضاء في أوبك.


وأوضحت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، في بيان اليوم، أن هذا المستوى من الإنتاج تحدد، خلال الاجتماع الذي شارك فيه وزير الطاقة والمناجم الجزائرى محمد عرقاب، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" عن بعد، حيث تقرر "إعادة التأكيد على خطة التعديل التي تم تحديدها في الاجتماع الوزاري التاسع عشر لدول أوبك والدول خارج أوبك".


وأضاف البيان أنه تم الموافقة، خلال هذا الاجتماع، على التعديل التصاعدي الإجمالي للإنتاج الشهري لكافة الدول الأعضاء في "أوبك" وغير الأعضاء في المنظمة بمقدار 400 ألف برميل يوميا لشهر نوفمبر.


وأشاد المشاركون في الاجتماع بالأداء الإيجابي لمستويات الامتثال الإجمالية التي سمحت باستقرار وتوازن سوق النفط.


وبحسب بيان وزارة الطاقة الجزائرية، تقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل لأوبك والدول غير الأعضاء في منظمة أوبك في الرابع من نوفمبر المقبل.

وزارة الجزائر على خلال استقرار لوز اجتماع مستويات منظمة سوق النفط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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