الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تحذر من خطورة الإخوان بالسعودية

الإخوان
الإخوان

نظمت وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمملكة العربية السعودية،  لقاءً علمياً لمنسوبي فرع الرئاسة العامة بمنطقة المدينة المنورة، تحت عنوان «خطورة الانتساب أو التعاطف مع الجماعات والأحزاب الإرهابية»، وفقا لما نقلته صحيفة عكاظ السعودية.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحذر من الإخوان  

وأشار مستشار الرئيس العام الشيخ حمد بن عبدالعزيز العتيق، إلى أهمية الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم.

وحذَّر العتيق من الجماعات المنحرفة كتنظيم الإخوان الإرهابي وجماعة التبليغ الصوفية، مع بيان خطر الانتساب والتعاطف مع تلك الجماعات المخالفة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 

واستعرض العتيق الأصول التي خالفت فيها هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة منهج أهل السنة والجماعة.

وكشفت دراسة حديثة صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات عن كيفية اختراق جماعة الإخوان للمجتمع الألماني عن طريق المساجد والمنظمات والجمعيات الإسلامية والتقرب إلى الأحزاب السياسية الألمانية، وكذلك استغلال دور العبادة كمسجد “ميونيخ”.

ووفقا للدراسة فان هناك احتمالية كبيرة خلال الفترة المقبلة أن يتم حظر شبكات تمويل الإخوان وقياداتها وقنواتها الفضائية في ألمانيا وذلك بعد أن نجحت السلطات الألمانية في رصد استغلال  تنظيم الإخوان المسلمين الدعم الألماني للتصدي لمواجهة فيروس كورونا في تمويل الإرهاب.

مسجد ميونيخ

ووفقا للدراسة فإن مسجد ميونيخ يعتبر بوق جماعة الإخوان في ألمانيا، وأسس المسجد 1973، وتأسست جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا منذ أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، وهي تسيطر بشكل شبه كامل على دور العبادة الإسلامية عن طريق عدد من  قادة التنظيم الدولي (سعيد رمضان وعلي غالب همت ويوسف ندا) وسعيد رمضان.

وتم بناء أول مسجد للإخوان المسلمين في بافاريا، و يفسر هذا وجود جالية مسلمة كبيرة في بافاريا.

كما أنشأ سعيد رمضان أول منظمة للإخوان المسلمين في أوروبا على شكل لجنة مكلفة ببناء المسجد الكبير في ميونيخ. بعد ذلك بعامين ، في عام 1960 ، أنشأت هذه اللجنة جمعية تسمى Islamische Gemeinschaft in Deutschland (IGD). تم الاستيلاء على IGD. من قبل علي غالب همت ويوسف ندا.

 

 

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وائل لطفي

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