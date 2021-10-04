الإثنين 04 أكتوبر 2021
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سياسي

برلمانية: ذكرى حرب أكتوبر تبعث الفخر في نفوس المصريين

النائبة شادية خضير
النائبة شادية خضير

هنأت النائبة شادية خضير الجمل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع، وقادة وأفراد القوات المسلحة وعموم الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 48 على انتصارات حرب أكتوبر، مؤكدًة ذكرى الحرب ستظل محفورة في ذكرى المصريين فهي رمز للعزة واسترداد الكرامة ولبراعة القوات المسلحة المصرية وبسالتها في الدفاع عن أرضها أصبحت الحرب مادة علمية تدرس بكافة المدارس العسكرية في العالم مما يبعث الفخر في نفوس المصريين.

وقالت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات لـ" الدستور"، إن حرب أكتوبر أعادت الكرامة والثقة بالنفس بعد إحباط نكسة 67، كما أكدت قوة القوات المسلحة المصرية في رد أى عدوان والدفاع عن تراب الوطن مهما كلف الأمر ، فيما تواصل القوات المسلحة المصرية دورها الوطني في الدفاع عن مصر والمصريين كما تدعم بناء الدولة الجديدة .

ودعت خضير الجمل، وسائل الإعلام برصد كل تفاصيل بطولات ملحمة الانتصار والفداء لأجل الوطن ، لترسيخ الشعور الوطني لدى الأجيال الجديدة والتأكيد على أن حفنة تراب من أرض الوطن لا يمكن التفريط بها ، وأن الشهادة في سبيل الدفاع عن الوطن شرف .

وأكدت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن المصريين تمكنوا من تحقيق نصر كان يراه البعض مستحيلًا، وهم قادرين على تحقيق نجاحات تبهر العالم أجمع خاصة ما حدث خلال الثمان سنوات الأخيرة التى تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام البلاد، حيث حقق إنجازات تنموية ضخمة على كل الأصعدة أذهلت العالم.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع، فيديو تسجيلي بشأن الاحتفال بالذكرى 48 لحرب وانتصارات أكتوبر المجيدة.

النائبة شادية خضير الجمل عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ذكرى حرب اكتوبر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذكرى ال 48 لحرب أكتوبر

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