وزير المالية البريطانى: خروجنا من الاتحاد الأوروبى يصب فى مصلحتنا

أكد وزير المالية البريطاني​ ​ريشي سوناك​، أن خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ يصب في مصلحة ​المملكة المتحدة​ على المدى الطويل.

وفي أول خطاب له في مؤتمر ​حزب المحافظين​ بصفته مستشارا، أوضح سوناك أن مغادرة الاتحاد الأوروبي ستوفر المرونة لتشكيل اقتصاد أكثر حداثة، معلنا عن نيته لخفض الضرائب، و"لكن فقط عندما تكون ​المالية العامة​ على أساس مستدام"، على حد قوله.

وأعرب سوناك عن فخره بدعمه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من التحذيرات قبل استفتاء 2016 من أنه قد ينهي مسيرته السياسية، قائلا: "أضع مبادئي أولا، وسأفعل ذلك دائما".

وشدد سوناك على أنه على الرغم من التحديات، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يعزز ثقافة المؤسسة ويساعد المملكة المتحدة على التكيف مع العالم الحديث.

كما دافع عن زيادة الضرائب لدفع رسوم مقدمي الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية، معتبرا أنه سيكون من غير الأخلاقي دفع تكاليف الاستثمار مع اقتراض أعلى بدلا من ذلك.

وفى وقت سابق من اليوم، حذر تجار الوقود في المملكة المتحدة من أن أزمة الوقود قد تستمر لأسبوع آخر، على الرغم من تولي الجيش البريطاني مهمة توصيل الوقود للمساهمة في التعويض عن نقص حاد في سائقي الشاحنات.

ونقلت صحيفة "الجارديان" عن المدير التنفيذي لاتحاد تجار بيع البنزين بالتجزئة، غوردن بالمر قوله: "في حين أن النقص قد انتهى تقريبا في بعض المناطق بما في ذلك إسكتلندا وشمال إنجلترا وميدلاندز، فإن "22 بالمئة من محطات الوقود في لندن وجنوب شرق البلاد تكافح لإعادة تخزين الوقود".

وأوضح بالمر أن "النقص المستمر في الجنوب الشرقي في البلاد يرجع إلى ارتفاع عدد السكان وانخفاض عدد محطات الوقود لكل فرد"، مشيرا إلى أن "الأمر قد يستغرق ما يصل إلى 10 أيام لإعادة تخزين المحطات، حتى بمساعدة القوات المسلحة".

وكانت "رويترز" أفادت في وقت سابق من اليوم بوصول أفراد من الجيش البريطاني بزي القتال اليوم إلى مستودع لشركة "بي.بي" بعدما أمرتهم الحكومة بالمساعدة في توصيل الوقود للمساهمة في التعويض عن نقص حاد في سائقي الشاحنات.