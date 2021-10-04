فرنسا تعرب عن أسفها لاستدعاء السفير الجزائرى

أبدت وزارة الخارجية الفرنسية​، مساء اليوم، عن أسفها لاستدعاء الجزائر سفيرها لدى ​باريس، إثر تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، حول الذاكرة الفرنسية في الجزائر.

وقالت الناطقة باسم الخارجية، آنييس فون دير مول، في بيان، إن ​فرنسا​ تأسف لاستدعاء الجزائر لسفيرها، ومتمسكون بالعلاقات العميقة والقديمة بين البلدين والشعبين.

وأشارت مول إلى أن فرنسا عازمة على الحفاظ على العلاقات مع الجزائر وتطويرها، وأنها على قناعة أنه من مصلحة البلدين العمل سويًا في كافة المجالات.

فى وقت سابق من اليوم، قال رئيس وزراء الجزائر، أيمن بن عبدالرحمن، إن الجزائر أكبر من تصريحات إيمانويل ماكرون غير المقبولة التي تحاول المساس بتاريخنا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال إن الجزائر كان يحكمها "نظام سياسي عسكري" له تاريخ رسمي لا يقوم على الحقيقة بل على كراهية فرنسا.

وعقب تلك التصريحات التي وصفتها الرئاسة الجزائرية بغير المقبولة، قامت الجزائر بسحب سفيرها في فرنسا.

وقالت الجزائر إنها ترد على تصريحات وصفتها بـ"غير المسئولة"، نُسبت إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولم يتم نفيها.

كما أعلن الجيش الفرنسي، أمس الأحد، إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، حسبما أفادت قناة العربية في خبر عاجل لها.

واستنكرت رئاسة الجمهورية الجزائرية، أمس الأول السبت، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرًا بشأن الوضع في الجزائر، مؤكدة أن مثل هذه التصريحات "غير مسئولة".

وأفادت رئاسة الجمهورية، في بيان، بأن الرئيس عبدالمجيد تبون قرر الاستدعاء الفوري للسفير الجزائري بباريس للتشاور، على خلفية ما تداولته وسائل إعلام فرنسية لتصريحات منسوبة للرئيس إيمانويل ماكرون، ولم يجري تكذيبها، ورد فيها تدخل في الشأن الداخلي للجزائر، مؤكدة رفض أي تدخل في شئونها الداخلية.

وكان ماكرون اتهم الرئيس الجزائري، أنه "تحت تأثير المحيطين به"، رغم العلاقة الجيدة التي تجمعهما.