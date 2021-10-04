الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

خبير أمن معلومات يرجح تعرض سيرفرات «فيسبوك» إلى اختراق

فيس بوك
فيس بوك

قال المهندس عمرو صبحي خبير أمن المعلومات، إن أزمة عطل مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ومنصاتها التابعة لها إنستجرام وواتس آب، من المرجح أن يكون اختراق قراصنة لشل حركة هذه المواقع، مشيرا إلى أن هؤلاء القراصنة أرادوا إرسال رسالة للعالم على قوتهم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأمن السيبراني .

وأضاف خبير أمن المعلومات أنه لا أحد يستطيع توقع توقيت عودة هذه السيرفرات والتحدث عن عودتها العاشرة مساء اليوم أمر غير واقعي في ظل استمرار الأزمة عالميا، مشيرا إلى أن هذا يؤكد احتمالية تعرض السيرفرات العالمية إلى اختراق .

في الوقت نفسه؛ رجحت تقارير عالمية احتمالية وقوع السيرفرات العالمية لفيسبوك في قبضة الهاكرز وسرقة نحو  1.5 مليار حساب وعرضها على الصفحات المظلمة وعلى منتدى القرصنة، مضيفة أن هذا الأمر في غاية الخطورة وعلينا الحذر جميعا منه.

وتشير  التقارير إلى تكبد فيسبوك خسائر فادحة قد تتجاوز ٢٠٠ مليون دولار بعد هبوط القيمة السوقية لأسهم فيسبوك ٧% حيث تتجاوز قيمة الشركة تريليون دولار.

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