مفقود من 33 عامًا.. بينيت يكشف مهمة "الموساد" لمعرفة مصير طيار إسرائيلى

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الاثنين أن عملاء الموساد ذهبوا مؤخرًا في مهمة للكشف عن مكان وجود “رون أراد” ، طيار سلاح الجو الإسرائيلي الذي تم أسره في لبنان عام 1986 وكان آخر مرة سمع عنه في عام 1988، وفقاً لتقرير نشره موقع "تايمز أوف إسرائيل" في نسخته الإنجليزية.

" العملية كانت مُعقدة وواسعة النطاق، هذا كل ما يمكن قوله الآن"، قال بينيت أمام الكنيست بكامل هيئته في تصريحات في بداية الدورة البرلمانية الشتوية، "لقد بذلنا المزيد من الجهود على طريق فهم مصير رون"، أضاف بينيت.

وكشف أن العملية التي شارك فيها عملاء الموساد جرت الشهر الماضي في محاولة لاكتشاف ما حدث لـ"أراد"، الذي يُفترض أنه مات.

إشارات غامضة حول موت"أراد"

خرج "أراد" من طائرته خلال عملية في جنوب لبنان عام 1986، وتعتقد إسرائيل أنه تم أسره من قبل حركة أمل الشيعية قبل تسليمه إلى إيران، وانتقل من لبنان إلى إيران ثم عاد مرة أخرى.

تم تلقي العديد من العلامات عن بقاءه على قيد الحياة في العامين الأولين من سجنه، بما في ذلك الصور والرسائل، والتي تم إرسال آخرها في 5 مايو 1988، ولكن منذ ذلك الحين يُفترض أن "أراد" قد مات، على الرغم من اختلاف تقارير المخابرات مثل لظروف وتوقيت ومكان وفاته.

في عام 2016 ، أشار تقرير إلى أن "أراد" قُتل ودُفن عام 1988 بالقرب من بيروت. لكن لجنة تابعة للجيش الإسرائيلي عام 2004 توصلت إلى أن "أراد" مات في التسعينيات بعد أن حُرم من العلاج الطبي.

في عام 2006، قال زعيم حزب الله حسن نصر الله أن "أراد" مات وأن مكان دفنه غير معروف، وفي عام 2008، أخبر المفاوض الألماني جيرهارد كونراد إسرائيل أن حزب الله قال إن "أراد" مات خلال محاولة هروب عام 1988.

رون أراد

استمرار عمليات البحث

قال رونين ميراف، وهو صديق مقرب لأراد - الذي كان سيبلغ 63 عامًا هذا العام - لإذاعة الجيش الإسرائيلي يوم الإثنين إنه ممتن لأن إسرائيل التي "لم ترتاح وتواصل البحث عن رون". وقال “ميراف” إن مثل هذا النشاط مستمر منذ سنوات عديدة ، "لسوء الحظ دون نجاح يذكر. آمل أن يسمع رون أراد أننا مستمرون في البحث عنه".

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن عودة الأسرى "قيمة يهودية أصبحت من أقدس القيم لدولة إسرائيل". وأشار إلى أن الاستمرار في البحث عن أخبار عن "أراد" بعد أكثر من ثلاثة عقود هو "من النوع الذي يبدو غريباً، وربما يكون متطرفًا بعض الشيء بالنسبة لمن ينظرون إلى دولة إسرائيل من الخارج. لكن هذا ما يميزنا"، وتعهد بينيت قائلاً:"سنواصل العمل لإعادة جميع أولادنا إلى منازلهم، أينما كانوا".

في عام 2018، استعاد عناصر الموساد ساعة يد كانت تخص الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي أُعدم في سوريا عام 1965 ولم يتم العثور على جثته.