الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قبل المولد النبوى.. ضبط 7 أطنان حلوى فاسدة بالقاهرة والغربية

حلوى فاسدة
حلوى فاسدة

تمكنت مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط مصنع حلوى «جافة» في باب الشعرية، بدون ترخيص واستخدام خامات مجهولة المصدر، وبعرض المتهم على اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن القاهرة أحاله للنيابة للتحقيق.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قد تلقى إخطارًا من العميد اللواء علاء بشندى مدير العمليات بقيام إدارة مباحث التموين برئاسة اللواء سامى العراقى بالتنسيق مع الجهات المختصة بضبط 4750 قطعة حلوى جافة و3 أطنان من خامات الإنتاج مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات.

وبمواجهة المسئول عن المصنع اعترف أمام اللواء عبد العزيز سليم نائب مدير المباحث بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

من جانب آخر تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية من ضبط 4 أطنان حلوى قديمة تجرى إعادة تصنيعها، وخامات وحلوى تامة الصنع، قبل طرحها للبيع بالأسواق داخل مصنع تحت السلم غير مرخص بطنطا.

تلقى المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا بنتائج الحملة وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 31777 جنح أول طنطا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة للتحقيق.

وكان محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي قد وجه مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية لبيع الحلوي والمصانع بمناسبة قرب المولد النبوي الشريف، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم  وتطبيق القانون على المخالفين.

مباحث التموين بالقاهرة ضبط مصنع حلوى حلوى جافة باب الشعرية خامات مجهولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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