الإثنين 04 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

صبرى فواز بعد تعطل «فيسبوك»: «الهرى قل والحياة لطيفة»

صبري فواز
صبري فواز

قال الفنان صبري فواز، إنه لم يتأثر نهائيًا بعد تعطل “فيسبوك”، بل أنه يتعايش بشكل طبيعي ويواصل نشاطاته المختلفة: "الفيس بوك اتعطل في العالم كله مش مصر بس، وده تسبب في أن الهري قل والحياة لطيفة زي ما هي".

وأضاف فواز، لـ"الدستور": "لكن اللي ممكن يكون فيه مشكلة فعلاً هو الواتس آب لأن ناس كتير بتظبط شغلها من عليه ومواعيدها وكل حاجة ضروري بس ممكن يستخدموا بقى التلجرام أو أي أبليكيشن تاني بديل". 

وأوضح موقع "فيسبوك"، في تغريدة على تويتر منذ قليل، أنه "يدرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا، نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج".

يشار إلى أن الفنان صبرى فواز يشارك في بطولة مسلسل "بيت المعادى" الذى يخرجه محمد سلامة، وتدور أحداثه في إطار تشويقى، حيث أوشك صبرى على الانتهاء من تصوير أغلب مشاهده، ومن المقرر أن ينتهى من التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، كما يقدم فواز بطولة قصة "الثمانينات" مع الفنانة إنجى المقدم، حيث ينقسم المسلسل إلى 3 قصص تدور أحداثها في الستينيات والثمانينيات والألفينات، وتنقسم بطولة كل قصة بين كندة علوش وإنجى المقدم وتارا عماد. 

وعلى جانب آخر، يعرض لصبرى فواز حاليًا فيلم "30 مارس"، فى السينمات، وهو من بطولة أحمد الفيشاوى ودينا الشربينى وأحمد خالد صالح وآية سليم، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موس، كما يصور فواز حاليًا مشاهده في فيلم "أهل الكهف" مع مجموعة كبيرة من الفنانين، وهم خالد النبوى، محمود حميدة، غادة عادل، محمد فراج، أحمد فؤاد سليم وإخراج عمرو عرفة.

تعطل الفيس بوك عطل فيس بوك صبري فواز الفنان صبري فواز تويتر

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