الإثنين 04 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لجنة الانتخابات فى زيمبابوى تمهد الطريق أملًا فى عملية ديمقراطية سلمية

الانتخابات في زيمبابوي
الانتخابات في زيمبابوي

أكدت اللجنة الوطنية للسلام والمصالحة المسئولة عن إدارة دفة الانتخابات في زيمبابوي أنها تعمل مع كل أطراف المصلحة في مسعى لتمهيد المجال من أجل عملية ديمقراطية سلمية.

وقال مفوض اللجنة الوطنية للسلام والمصالحة، أوبرت جوتو، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين: إن هناك عملية استشارية شاملة واسعة النطاق مع جميع أصحاب المصلحة بهدف الخروج باستراتيجيات تضمن إجراء انتخابات منسقة سلمية في عام 2023.

وأكد أن كل الإجراءات التي تتخذها اللجنة تتزامن مع الوقت الذي بدأت فيه الأحزاب السياسية الاستعداد لانتخابات عام 2023؛ حيث يشرع معظمها في ترتيب أوراقه.

وأوضح أن اللجنة تعمل على قدم وساق من أجل ترسيم حدود الدوائر بعد فترة وجيزة من استكمال وكالة الإحصاءات الوطنية في زيمبابوي التعداد السكاني المقرر أن يبدأ في وقت مبكر مما كان متوقعًا.

وقال: "نقدر الجهود المبذولة في إطار البرنامج الرئاسي ونسجل ارتياحنا لأن الجهود المبذولة هي تنفيذ للتوصيات التي قدمناها إلى البرلمان في تقاريرنا السنوية لعامي 2019 و2020".

جدير بالذكر، قالت منظمة الصحة العالمية إن زيمبابوي تلقت 943 ألفًا و200 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المُستجد على دفعتين ضمن مبادرة "كوفاكس".

وأشارت المنظمة، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إلى أن الجرعات تهدف إلى استكمال حملة التطعيم للحد من انتشار الفيروس، موضحة أنه تم إرسال الجرعات، حيث وصلت الجرعة الأولى في شهر سبتمبر الماضي والثانية في أكتوبر الجاري.

وقالت منسقة الأمم المتحدة في زيمبابوي، ماريا ريبيرو: إن وصول لقاحات كورونا إلى البلاد ضمن مبادرة كوفاكس يعد عملًا تضامنيًا مهمًا من جانب المجتمع الدولي، ويعزز حملة التطعيم الوطنية في زيمبابوي.

وأكدت ريبيرو مواصلة العمل بين الأمم المتحدة وحكومة زيمبابوي خلال الفترة القادمة من أجل مكافحة جائحة كورونا وضمان استمرار توفير الخدمات الأساسية بما في ذلك التطعيمات الروتينية.

وكانت زيمبابوي قد أطلقت حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا في شهر فبراير الماضي، وتستهدف العاملين في القطاع الصحي ومقدمي الخدمات الأساسية.

ومع توافر المزيد من الجرعات، تم فتح التطعيم للجميع بشكل تطوعي ومجاني، وحتى الآن، قامت زيمبابوي بشراء أكثر من 12 مليون جرعة ومواد طبية منها الحقن المصاحبة من خلال مواردها المحلية الخاصة.

الانتخابات زيمبابوي أوبرت جوتو مفوض اللجنة الوطنية للسلام الأحزاب السياسية

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