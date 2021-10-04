بعد توقف فيسبوك.. خبير يكشف سبب عطل جوجل وتيك توك

قال الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات السابق بوزارة الاتصالات، إن عطل منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك وإنستجرام وواتس آب" أدت إلى زيادة الضغط على التطبيقات الأخرى منها جوجل وتيك توك، ما أدى إلى بطء هذه السيرفرات بعد تلقي ملايين المستخدمين شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضاف حجازي، لـ"الدستور"، أن الأزمة أكدت أهمية هذه المنصات للمستخدمين حول العالم، لافتًا إلى أنه لا بديل عن استخدام هذه المنصات مهما حدث، حيث إن الناس أصبح لديهم تعود على استخدامها دومًا.

أشار إلى أن مصر كانت ضمن الدول التي تأثرت فيها هذه الخدمات والتي نجم عنها شلل تام لهذه المنصات الترفيهية، موضحًا أنه من المبكر الحكم علي أسباب العطل وإن كان منحصرًا في سببين: اختراق للسيرفرات العالمية للشركة، الثاني: عطل فني وتوقف لقواعد البيانات المرتبطة بالعمل مع السيرفرات، ما أدى إلى العطل.

وأكد رئيس لجنة التشريعات السابق بوزارة الاتصالات تكبّد فيسبوك ومنصاته التابعة إنستجرام وواتس آب خسائر فادحة جراء هذه الأعطال المتكررة والتي لأول مرة تتزامن مع المنصات الأربع جملة واحدة فيسبوك إنستجرام ماسنجر وواتس آب، إضافة أن العطل شمل أجزاء كبيرة من العالم، بما فيها أمريكا المقرات الرئيسية لهذه الشركات.