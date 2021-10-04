الإثنين 04 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بعد توقف فيسبوك.. خبير يكشف سبب عطل جوجل وتيك توك

الدكتور محمد حجازي
الدكتور محمد حجازي

قال الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات السابق بوزارة الاتصالات، إن عطل منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك وإنستجرام وواتس آب" أدت إلى زيادة الضغط على التطبيقات الأخرى منها جوجل وتيك توك، ما أدى إلى بطء هذه السيرفرات بعد تلقي ملايين المستخدمين شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضاف حجازي، لـ"الدستور"، أن الأزمة أكدت أهمية هذه المنصات للمستخدمين حول العالم، لافتًا إلى أنه لا بديل عن استخدام هذه المنصات مهما حدث، حيث إن الناس أصبح لديهم تعود على استخدامها دومًا.

أشار إلى أن مصر كانت ضمن الدول التي تأثرت فيها هذه الخدمات والتي نجم عنها شلل تام لهذه المنصات الترفيهية، موضحًا أنه من المبكر الحكم علي أسباب العطل وإن كان منحصرًا في سببين: اختراق للسيرفرات العالمية للشركة، الثاني: عطل فني وتوقف لقواعد البيانات المرتبطة بالعمل مع السيرفرات، ما أدى إلى العطل.

وأكد رئيس لجنة التشريعات السابق بوزارة الاتصالات تكبّد فيسبوك ومنصاته التابعة إنستجرام وواتس آب خسائر فادحة جراء هذه الأعطال المتكررة والتي لأول مرة تتزامن مع المنصات الأربع جملة واحدة فيسبوك إنستجرام ماسنجر وواتس آب، إضافة أن العطل شمل أجزاء كبيرة من العالم، بما فيها أمريكا المقرات الرئيسية لهذه الشركات.

عطل فيسبوك جوجل تيك توك المستخدمين مصر

مواد متعلقة

بعد عطل فيسبوك.. «داون ديتيكتور» يتلقى 125 ألف بلاغا من المستخدمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقيقة ما يجرى فى الميريلاند

الأكثر قراءة

رد ساخر من مؤسس «تويتر» على تغريدة «واتساب»

تعطل خدمات «فيسبوك وواتساب وإنستجرام»

لينك سريع.. رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2021

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالدرجات علمي وأدبي بنين وبنات

رابط فَعّال.. نتيجة تنسيق الأزهر 2021 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للتنسيق

تيك توك ينضم إلى مواقع التواصل الاجتماعى المعطلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المصلحة.. والضمير الدينى النائم

عصام زكريا

«200 جنيه».. فيلم الفرص المهدرة!

د.محمد شادي

خط الكهرباء المصرى السعودى وتحول مصر لمركز للطاقة

ماجد حبته

.. وجيش رقمى بريطانى

د. منى حلمى

«غاندى».. لا أجرؤ على مخاطبة الفقراء وأنا أعيش حياة الأثرياء

علي سعدة

طالبان.. وحقوق الإنسان

مؤمن المحمدي

فش غل

د.أحمد الخميسى

اللغة والحب هذه الأيام

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

مفقود من 33 عامًا.. بينيت يكشف مهمة "الموساد" لمعرفة مصير طيار إسرائيلى

بعد عرقلة التصويت في الكونجرس: هل تتخلى إسرائيل عن المساعدات الأمريكية؟

وزيرة الداخلية الإسرائيلية تزور واحة الكرامة فى أبوظبى (صور)