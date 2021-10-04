استخدم أرفف وشمعدانات.. حيل مبتكرة لغرفة الجلوس الصغيرة (صور)

إذا كانت غرفة المعيشة أو غرفة الجلوس لديك ضيقة ومكتظة، فإن آخر شئ تريد القيام به قضاء بعض الوقت هناك، لذلك نقترح عليك استراتيجية تصميم وتخطيط ذكية، لتحويل غرفة معيشتك الصغيرة إلى واحة مريحة وأنيقة لك وفقًا لموقع decoration.

قم بتثبيت مصدر ضوء على السقف

اختر الإضاءة التي يمكن تركيبها على الجدران أو تعليقها من الأعلى لتوفير مساحة على الأرضية كما هو الحال في هذه الغرفة تعمل الشمعدانات ذات الذراع المتأرجحة على توفير مساحة على الأرض وإضفاء أبعاد على الجدران، وهو وضع مثالي لغرف المعيشة الصغيرة.

استبدل الأريكة بكرسي

إذا لم يكن لديك مساحة لكل من الأريكة وكراسي النادي، تخلى عن الأريكة واختر كرسيين مريحين بذراعين، وإذا كانت هناك مدفأة، فزاوجها باتجاهها لتشجيع المحادثة والمحادثات المريحة مع جذب العين إليها أيضًا.

اختر سجادة كبيرة

يعد اختيار سجادة ذات حجم أكبر خاصة بنمط غامق خدعة تجعل الغرفة تبدو أكبر على عكس السجاد الأصغر فإن الحجم الكبير لا يكسر الأرضية بصريًا، ويمكن أن يساعد هذا أيضًا في تثبيت المساحة ويمنحك قطعة أساسية جيدة لتصميم بقية الغرفة حولها.

طاولات قهوة ذات طبقات

لتوفير المساحة استبدل الطاولة الكبيرة بمجموعة من الطاولات المتداخلة صغيرة جدًا.

استفد من الأسقف العالية

إذا كنت تفتقر إلى الأقدام المربعة والمساحة السطحية، يمكنك الحصول على الكثير من الأميال من الأسقف العالية، وللاستفادة من تلك المساحة الرأسية، فقم بإبراز النوافذ الطويلة مع الستائر العالية وورق الحائط الذي يوقف العرض.

تضيف أيضًا الستائر المعلقة جيدًا فوق النافذة مزيد من التهوية والارتفاع إلى غرفة صغيرة، حافظ على تصميم الستارة أساسيًا، لكن استخدم قماشًا إضافيًا للامتلاء.

استخدم الرفوف

سواء كان لديك مكانًا به زاوية محرجة أو كنت تقوم ببعض التجديدات على مساحة موجودة، فقم ببناء أرفف لتزيين إضافي والحصول علي منطقة تخزين كافية.