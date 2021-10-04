الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

استخدم أرفف وشمعدانات.. حيل مبتكرة لغرفة الجلوس الصغيرة (صور)

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

إذا كانت غرفة المعيشة أو غرفة الجلوس لديك ضيقة ومكتظة، فإن آخر شئ تريد القيام به قضاء بعض الوقت هناك، لذلك نقترح عليك استراتيجية تصميم وتخطيط ذكية، لتحويل غرفة معيشتك الصغيرة إلى واحة مريحة وأنيقة لك وفقًا لموقع decoration.

غرفة معيشة عصرية صغيرة باللونين الأزرق والأبيض

قم بتثبيت مصدر ضوء على السقف 

اختر الإضاءة التي يمكن تركيبها على الجدران أو تعليقها من الأعلى لتوفير مساحة على الأرضية كما هو الحال في هذه الغرفة تعمل الشمعدانات ذات الذراع المتأرجحة على توفير مساحة على الأرض وإضفاء أبعاد على الجدران، وهو وضع مثالي لغرف المعيشة الصغيرة.

غرفة معيشة رسمية صغيرة محايدة

استبدل الأريكة بكرسي 

إذا لم يكن لديك مساحة لكل من الأريكة وكراسي النادي، تخلى عن الأريكة واختر كرسيين مريحين بذراعين، وإذا كانت هناك مدفأة، فزاوجها باتجاهها لتشجيع المحادثة والمحادثات المريحة مع جذب العين إليها أيضًا.

غرفة معيشة رسمية صغيرة محايدة

اختر سجادة كبيرة

يعد اختيار سجادة ذات حجم أكبر خاصة بنمط غامق خدعة تجعل الغرفة تبدو أكبر على عكس السجاد الأصغر فإن الحجم الكبير لا يكسر الأرضية بصريًا، ويمكن أن يساعد هذا أيضًا في تثبيت المساحة ويمنحك قطعة أساسية جيدة لتصميم بقية الغرفة حولها.

غرفة معيشة اسكندنافية صغيرة مع أريكة سوداء

طاولات قهوة ذات طبقات

لتوفير المساحة استبدل الطاولة الكبيرة بمجموعة من الطاولات المتداخلة صغيرة جدًا.

غرفة المعيشة الملونة

استفد من الأسقف العالية

 إذا كنت تفتقر إلى الأقدام المربعة والمساحة السطحية، يمكنك الحصول على الكثير من الأميال من الأسقف العالية، وللاستفادة من تلك المساحة الرأسية، فقم بإبراز النوافذ الطويلة مع الستائر العالية وورق الحائط الذي يوقف العرض.

تضيف أيضًا الستائر المعلقة جيدًا فوق النافذة مزيد من التهوية والارتفاع إلى غرفة صغيرة، حافظ على تصميم الستارة أساسيًا، لكن استخدم قماشًا إضافيًا للامتلاء.

غرفة جلوس حديثة باللون الأبيض الشاطئي مع أرفف مدمجة

استخدم الرفوف

سواء كان لديك مكانًا به زاوية محرجة أو كنت تقوم ببعض التجديدات على مساحة موجودة، فقم ببناء أرفف لتزيين إضافي والحصول علي  منطقة تخزين كافية.

غرفو الجلو ديكور المنزل إضافة الأرفف طاولة ضيقة غرفة الصالون

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقيقة ما يجرى فى الميريلاند

الأكثر قراءة

تعطل خدمات «فيسبوك وواتساب وإنستجرام»

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالدرجات علمي وأدبي بنين وبنات

لينك سريع.. رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2021

رد ساخر من مؤسس «تويتر» على تغريدة «واتساب»

بث مباشر.. مارك يتحدث للعالم عبر «يوتيوب»

نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر: الطب 627 درجة وهندسة 600

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المصلحة.. والضمير الدينى النائم

عصام زكريا

«200 جنيه».. فيلم الفرص المهدرة!

د.محمد شادي

خط الكهرباء المصرى السعودى وتحول مصر لمركز للطاقة

ماجد حبته

.. وجيش رقمى بريطانى

د. منى حلمى

«غاندى».. لا أجرؤ على مخاطبة الفقراء وأنا أعيش حياة الأثرياء

علي سعدة

طالبان.. وحقوق الإنسان

مؤمن المحمدي

فش غل

د.أحمد الخميسى

اللغة والحب هذه الأيام

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

مفقود من 33 عامًا.. بينيت يكشف مهمة "الموساد" لمعرفة مصير طيار إسرائيلى

بعد عرقلة التصويت في الكونجرس: هل تتخلى إسرائيل عن المساعدات الأمريكية؟

وزيرة الداخلية الإسرائيلية تزور واحة الكرامة فى أبوظبى (صور)