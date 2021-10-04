الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

يحافظ على وزنك.. فوائد مذهلة وسحرية للحمص

الحمص
الحمص

مع كونه واحدًا من أكثر الأكلات الشعبية على الإطلاق منذ آلاف السنين، فإن الحمص معروف أيضًا كمصدر غني بالفيتامينات والمعادن والألياف.

ووفقا لموقع health line، يوفر مقدار 28 جرام من الحمص العناصر لغذائية التالية: 

السعرات الحرارية: 46
الكربوهيدرات: 8 جرام
الألياف: 2 جرام
البروتين: 3 جرام

يساعد في إبقاء على شهيتك تحت السيطرة
يعمل البروتين والألياف المتواجد في الحمص علي إبطاء عملية الهضم، ما يساعد على تعزيز الشبع، إضافة إلى ذلك، قد يزيد البروتين من مستويات هرمونات تقليل الشهية في الجسم.

وتؤدي تأثيرات البروتين والألياف الموجودة في الحمص إلى تقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها تلقائيًا على مدار اليوم وفي وجبات الطعام.

غني بالبروتينات النباتية

يعتبر الحمص مصدرًا كبيرًا للبروتين النباتي، ما يجعله خيارًا غذائيًا مناسبًا لمن لا يأكل المنتجات الحيوانية.

ويساعد البروتين الموجود في الحمص في تعزيز الشعور بالشبع والحفاظ على شهيتك تحت السيطرة،ويُعرف البروتين أيضًا، بدوره في التحكم في الوزن وصحة العظام والحفاظ على قوة العضلات.

مع ذلك لا يعد الحمص مصدرًا كاملاً للبروتين لذلك من المهم إقران الحمص بمصدر بروتين آخر مثل الحبوب الكاملة ، لتعويض النقص.

الحفاظ علي  وزنك

يحتوي الحمص على العديد من الخصائص التي قد تساعدك على التحكم في وزنك فهو يحتوي على سعرات حرارية منخفضة إلى حد ما. 

كما أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية هم أكثر عرضة لفقدان الوزن والحفاظ عليه من أولئك الذين يتناولون الكثير من الأطعمة عالية السعرات الحرارية.

علاوة على ذلك، فإن البروتين والألياف الموجودة في الحمص تعزز إدارة الوزن بسبب تأثيرات خفض الشهية وإمكانية المساعدة في تقليل تناول السعرات الحرارية في الوجبات.

دعم التحكم في سكر الدم

يحتوي الحمص على العديد من الخصائص التي قد تساعد في إدارة مستويات السكر في الدم، فثبت أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على العديد من الأطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي تعزز إدارة نسبة السكر في الدم

وبما أن الحمص مصدرًا جيدًا للألياف والبروتين فهو ينظم نسبة السكر في الدم.

الحمص فوائد الحمص القيمة الغذائية للحمص السكري التحكم في الوز

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقيقة ما يجرى فى الميريلاند

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