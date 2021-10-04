الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 185 طن قمامة ومخلفات وأتربة من شوارع زفتى بالغربية

إزالة 185 طن قمامة
إزالة 185 طن قمامة

أعلنت رئاسة مركز ومدينة زفتى، الإثنين، أنه تم رفع نحو 185 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة.

أوضح رئيس مدينة زفتى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى، متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

كما أعلن رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أنه تم رفع 250 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة والتخلص منها، وتمهيد ومسح الطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى بمشاركة معدات الوحدة المحلية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

أضاف رئيس مركز المحلة الكبرى أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالقرى، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وأوضح رئيس مركز ومدينة قطور بالغربية أنه تم رفع نحو 127 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع، والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

أشار رئيس مركز ومدينة قطور إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى، متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

كما نفذت رئاسة مركز ومدينة بسيون، بمحافظة الغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عدد من قرى المركز بجانب المدينة.

وأشرفت رئيس مركز ومدينة بسيون، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 32 كشافًا وتركيب 5 كشافات جديدة في نطاق عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة في بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

من جانبه، شدد الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على متابعة أعمال الصيانة أولًا بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

إزالة غير شرعيين قمامة ومخلفات وأتربة شوارع زفتى بالغربية المواطنين

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وائل لطفي

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