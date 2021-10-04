شباب «التنسيقية» : خدمة المواطن المصرى هدفنا

نجح نواب «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى مجلس النواب» فى حصد ١٠ مقاعد ضمن هيئة مكاتب اللجان النوعية بالمجلس فى دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى.

وأصبحت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، والنائبة مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، والنائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية، والنائبة رشا أبوشقرة، أمين سر لجنة الشئون الإفريقية، والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان. وعلى مقاعد وكالة اللجان، فاز كل من النائب نادر مصطفى، فى لجنة الثقافة والإعلام والآثار، والنائب أحمد فتحى، فى لجنة التضامن الاجتماعى، والنائب محمد عبدالعزيز، فى لجنة حقوق الإنسان، والنائبة مرثا محروس، فى منصب وكيل لجنة الاتصالات.

«الدستور» تحدثت مع عدد من هؤلاء النواب.

مارسيل سمير:تفعيل استراتيجية حقوق الإنسان

قالت النائبة مارسيل سمير إن هناك العديد من الموضوعات التى ستجرى مناقشتها داخل اللجنة فى دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى، فبالإضافة إلى خطة الدولة للتنمية لدينا تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة فى محورها الاقتصادى وبنود العدالة الاجتماعية وخلق فرص عمل والتشريعات المرتبطة بذلك، وكيفية حل المعوقات والمشكلات التى تواجه الراغبين فى بدء مشروعاتهم الخاصة.

عمرو درويش: استكمال «البناء الموحد» وإزالة التعديات

شدد النائب عمرو درويش على أن هناك أجندة تشريعية قوية ستجرى مناقشتها داخل اللجنة. وقال: «سيجرى استكمال مناقشة عدد من القوانين والموضوعات التى طُرحت فى دور الانعقاد الأول، لما لها من أهمية وضرورة، ومنها قانون البناء الموحد». مضيفًا: «كما سيجرى فتح عدد من الملفات الأخرى لقياس الأثر التطبيقى لبعض القوانين واللوائح التنفيذية التى تم إقرارها خلال الفترة الماضية، مع متابعة آليات تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاصة بمنح مهلة ٦ أشهر لإزالة التعديات على مياه نهر النيل».

أميرة صابر: دراسة تقرير التنمية الشاملة الصادر حديثًا

قالت أميرة صابر إن هناك أجندة تشريعية قوية فى دور الانعقاد الثانى، ومنها مناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تصدرها مصر لأول مرة وهى خطوة استباقية قوية.

وأضافت: «وزير الخارجية يترأس اللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان، وتطبيق الاستراتيجية يعد إنجازًا كبيرًا لمصر ويتطلب تضافر جميع الجهود لما له من أهمية خاصة، كما ستتم مناقشة تقرير التنمية الشاملة لمصر الذى أصدرته مصر حديثًا».

رشا أبوشقرة: الفوز بالتزكية تكليف وتشريف

اعتبرت الدكتورة رشا أبوشقرة أن الفوز بالتزكية بأمانة سر لجنة الشئون الإفريقية تكليف جديد يقع على كاهلها هى ونواب التنسيقية، وجاء بفضل الثقة بالكوادر الشبابية والإيمان بدورهم. وقالت إن لجنة الشئون الإفريقية أدت دورًا كبيرًا فى دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، وحققت عددًا من النجاحات، ونفذت كثيرًا من المقترحات التى تم طرحها، ضمن رؤيتها لاستراتيجية العمل بشأن القارة وتعميق العلاقات معها، مشيرة إلى أن اللجنة ستستكمل دورها خلال دور الانعقاد الثانى بمناقشة مجموعة من المقترحات ومشروعات القوانين.

أحمد فتحى: تعزيز حقوق المسنين وذوى الهمم

كشف النائب أحمد فتحى عن أن اللجنة ستركز فى الفترة المقبلة على مشروعات قوانين حقوق المسنين، فى ظل اهتمام الدولة بفئات المجتمع المختلفة.

وقال إن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالشباب والمرأة والأشخاص ذوى الإعاقة كبير، ما أسفر عن تفعيل التمكين الحقيقى لهم فى مختلف المجالات. وطالب الدولة بتخصيص مميزات للأشخاص ذوى الإعاقة فى المواصلات العامة والسكك الحديدية والطيران.

مرثا محروس:مراقبة تطبيق خطة الدولة للرقمنة

أكدت النائبة مرثا محروس أن لجنة الاتصالات ستضطلع بمهام كثيرة، منها مراقبة تطبيق خطة الدولة للرقمنة، التى تحاول مصر تعميمها فى كل الجهات الحكومية، وسيكون عمل اللجنة متداخلًا مع تطبيق الخطة ومتابعة تنفيذها مع الوزراء.

وقالت: «سيجرى التركيز على مشروع قانون تداول المعلومات والبيانات والاتجار بالمعلومات والسوشيال ميديا والإعلانات ومراقبتها، كما سنهتم بالبريد المصرى.