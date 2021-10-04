863 مشروعًا خدميًا فى «شربين الدقهلية» بـ3 مليارات جنيه

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ستغير وجه الريف، إذ تسهم فى تحسين جودة الحياة فى القرى، من خلال توفير الخدمات الأساسية. وأضاف، فى حواره مع «الدستور»، أن الأجهزة التنفيذية للمحافظة تعمل مع باقى المديريات ومؤسسات المجتمع المدنى المشاركة فى المبادرة كفريق واحد، هدفه الأول إنجاز ٨٦٣ مشروعًا خدميًا تغطى جميع القطاعات الأساسية، مثل التعليم والصحة والزراعة والصناعة والرياضة، واستخراج الأوراق وإنهاء المعاملات الرسمية، فى ٢٦ قرية بمركز شربين، بتكلفة تتخطى الـ٣ مليارات جنيه.

■ ما عدد المشروعات التى يجرى تنفيذها حاليًا ضمن مبادرة «حياة كريمة»؟

- ننفذ ٨٦٣ مشروعًا خدميًا بنطاق ٢٦ قرية بمركز شربين، تشمل قطاعات الصحة والتعليم والرياضة والخدمات الحكومية والزراعة والصناعة، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.

■ كيف تقدم أجهزة المحافظة يد العون للمبادرة الرئاسية؟

- هناك تنسيق مع جميع الجهات لتذليل أى عقبات، وتواصل مستمر مع مختلف المديريات وجهات المشاركة المجتمعية لتنفيذ برامج توعية ومتابعة تنفيذ المشروعات.

ونعمل كفريق واحد بهدف إنجاز مشروعات المبادرة لتقديم خدمات متميزة لأهالينا فى الـ٢٦ قرية المدرجة ضمن «حياة كريمة».

■ كم تبلغ تكلفة تلك المشروعات؟

- التكلفة الإجمالية لمشروعات «حياة كريمة» بالدقهلية تتخطى ٣ مليارات جنيه، وتشمل قرى: أبوجلال والأحمدية والحصص والسعدية والسلام والشناوى والصبرية والضهرية، والعوضية والعيادية وبساط كريم الدين، وترعة غنيم ودنجواى ورأس الخليج وكفر أبوزاهر، والعزب التابعة لها، وكفر الأطرش، وكفرالترعة الجديد، وكفرالترعة القديم، وكفرالحاج شربينى، وكفرالحطبة، وكفرالدبوسى، وكفرالشيخ عطية، وكفرالوكالة، وكفرمنشأة ناصر، وكفريوسف، ومحلة انجاق.

■ لماذا وقع الاختيار على قرى مركز شربين لإدراجها بـ«حياة كريمة»؟

- جاء الأمر استنادًا إلى دراسات وإحصاءات أعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووزارات التخطيط والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعى، خلُصت إلى تحديد القرى الأكثر احتياجًا والأسر الأولى بالرعاية، والمناطق المحرومة من الخدمات الأساسية والمرافق.

■ كيف استقبل المواطنون المبادرة؟

- استقبلوها بالفرح والسعادة لما لمسوه من عمل جاد ومتميز ومستمر على أرض الواقع بجميع مشروعات المبادرة والقرى، ووجهوا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على تبنيه هذه المبادرة ومتابعته المستمرة لما يتم إنجازه على أرض الواقع، وتوجيهاته المستمرة بتذليل أى عقبات تواجه المشروعات فى أى قطاع.

■ هل يوجد تنسيق بين المحافظة وجامعة المنصورة فى المبادرة؟

- جامعة المنصورة تعد واحدة من كبريات الجامعات بالشرق الأوسط، وهناك تعاون وثيق معها فى عدد من القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية، على رأسها إطلاق عدد من القوافل الطبية المتكاملة لتقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية لأهالى قرى شربين.

وتضم القوافل عددًا كبيرًا من الأطباء فى مختلف التخصصات، مثل الأسنان، والباطنة، والجلدية، والعظام، والقلب، والأطفال، والأعصاب، والأنف والأذن والحنجرة، والمسالك البولية، والرمد، والنساء والتوليد، إضافة إلى صرف الدواء بالمجان، وتحويل عدد من الحالات إلى المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لجامعة المنصورة لاستكمال باقى الفحوصات وإجراء العمليات الجراحية اللازمة.

■ كيف أسهمت مشروعات المبادرة الرئاسية فى توفير فرص عمل للشباب؟

- هناك فرص عمل كثيرة توفرها مشروعات المجمعات الصناعية والحرفية، وهناك فرص عمل غير مباشرة من خلال تنفيذ باقى المشروعات الجارى إنشاؤها.

كما أن هناك تدريبًا للمواطنين من خلال برامج التوعية والتدريب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لشرح طرق الحصول على التمويل الميسر لتنفيذ مشروعاتهم من خلال الجهات المانحة، كجهاز شباب الخريجين وصندوق التنمية المحلية وصندوق تمويل المشروعات، والمساعدة فى إعداد دراسات الجدوى.

■ إلى أى مدى وصل معدل الإنجاز بمشروعات تطوير القطاع الصحى؟

- إجمالى عدد المشروعات المدرجة بقطاع الصحة ضمن «حياة كريمة» يصل إلى ٢٤ مشروعًا، تشمل رفع كفاءة الوحدات الصحية وفق معايير منظومة التأمين الصحى الشامل، وتطويرًا شاملًا لوحدات صحية محددة ومراكز صحية، وإحلال وتجديد مراكز طبية ووحدات صحية، وتنظيم عدد كبير من القوافل الطبية المجانية.

■ ما مستجدات مشروعات الطرق والكبارى؟

- يجرى التنسيق الكامل مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجميع قطاعات المرافق، وفى مقدمتها هيئة الطرق، لتوزيع العمل بشأن أعمال الرصف لعدد ١٠ طرق فى المرحلة الأولى ضمن مشروعات المبادرة، إضافة إلى تنفيذ ٤ كبارى، تشمل كبارى سواقى العرب، وكوبرى المرور، وكوبرى منزل الدبوسى شربين، وشارع الجيش المستشفى.

وهناك لجنة للمعاينة المستمرة على الطبيعة مع الهيئة العامة للطرق وشركات المرافق، فى مقدمتها شركة الغاز وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، لإنهاء جميع العقبات التى تعترض التنفيذ.

■ ماذا عن الموقف التنفيذى لباقى المشروعات؟

- بشكل عام جرى الانتهاء من نحو ٦٠٪ من المشروعات الخدمية بمبادرة «حياة كريمة»، ونعمل على تكثيف الجهود للانتهاء من باقى المشروعات فى أقرب وقت.

وبالنسبة للعمل بمشروع تبطين الترع يجرى بشكل منتظم، حيث نجحنا فى إدراج ١٥ ترعة بالمشروع، لتبطين نحو ٥٩.٥ كم.

وقد أسهم المشروع فى رفع القيمة السوقية للأراضى على أطراف الترع المبطنة، إلى جانب تقليل هدر المياه وزيادة الكمية المستخدمة فى رى الأراضى الزراعية. وفى التعليم، أنهينا إنشاء ٥ مدارس تضم ٧٠ فصلًا، بتكلفة ٣١ مليون جنيه، كما نواصل العمل بإنشاء ١٦ مدرسة، بتكلفة إجمالية ١١٨ مليون جنيه.

كما أنهينا إنشاء معظم الهياكل الخرسانية للمجمعات الخدمية الحكومية بالوحدات المحلية للقرى، على أن نستكمل أعمال البناء فى غضون شهر ونصف الشهر.