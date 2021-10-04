التضامن اليوم: بدء منظومة الخدمات المتكاملة وزيارات منزلية لمواجهة الإدمان

أجرت وزارة التضامن عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية نستعرضها في التقرير التالي:-

بدء التسجيل بالمرحلة الثانية من منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة

بدأت وزارة التضامن، الإثنين، استقبال كافة الطلبات المقدمة لذوي الإعاقة للحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة، على أن يتم بعدها تحديد المقبولين خلال المرحلة الثانية.

زيارات منزلية لصندوق علاج الإدمان لتوعية الأهالي بخطورة تعاطي المخدرات

وأكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن استمرار مبادرة توعية الأسر بمناطق: «النهضة، مساكن السلام، والمحمودية، مساكن الزهراء، أطلس 4444، مساكن العبد، ملاعب شيحة، شيخ البلد، إيجيو، إسبيكو، مساكن الدلتا، مساكن الصعيد» القريبة لمنطقة المحروسة بمحافظة القاهرة، بمخاطر الإدمان، وتنفيذ حملة الزيارات المنزلية حول أضرار تعاطي المخدرات، وآليات الاكتشاف المبكر، وكيفية التعامل مع الحالات المرضية، والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان (16023)، حيث يتم تقديم الخدمات العلاجية من الإدمان مجانا.

صندوق علاج الإدمان: تجاوب كبير من أهالي المناطق العشوائية مع مبادرات التوعية

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن حملة الزيارات المنزلية تأتى ضمن المبادرات التوعوية التي ينفذها الصندوق حاليًا في العديد من المناطق السكنية الجديدة البديلة للعشوائيات من خلال اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات

التضامن: «توصل بالسلامة» تستهدف توعية السائقين بمخاطر التعاطى والإدمان

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الصندوق، أن مبادرة "توصل بالسلامة" لتوعية السائقين في مواقف "السلام، النهضة، الزهراء" تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي لدى الفئات الأكثر عرضة للمخدرات مثل السائقين والعمال بالمحلات والورش المتواجدة في هذه المناطق.