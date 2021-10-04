الإثنين 04 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التضامن اليوم: بدء منظومة الخدمات المتكاملة وزيارات منزلية لمواجهة الإدمان

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

أجرت وزارة التضامن عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية نستعرضها في التقرير التالي:-

بدء التسجيل بالمرحلة الثانية من منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة

بدأت وزارة التضامن، الإثنين، استقبال كافة الطلبات المقدمة لذوي الإعاقة للحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة، على أن يتم بعدها تحديد المقبولين خلال المرحلة الثانية.

زيارات منزلية لصندوق علاج الإدمان لتوعية الأهالي بخطورة تعاطي المخدرات

وأكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن استمرار مبادرة  توعية الأسر  بمناطق: «النهضة، مساكن السلام، والمحمودية، مساكن الزهراء، أطلس 4444، مساكن العبد، ملاعب شيحة، شيخ البلد، إيجيو، إسبيكو، مساكن الدلتا، مساكن الصعيد» القريبة لمنطقة المحروسة بمحافظة القاهرة، بمخاطر الإدمان، وتنفيذ حملة الزيارات المنزلية حول أضرار تعاطي المخدرات، وآليات الاكتشاف المبكر، وكيفية التعامل مع الحالات المرضية، والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان (16023)، حيث يتم تقديم الخدمات العلاجية من الإدمان مجانا.

صندوق علاج الإدمان: تجاوب كبير من أهالي المناطق العشوائية مع مبادرات التوعية

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن حملة الزيارات المنزلية تأتى ضمن المبادرات التوعوية التي ينفذها الصندوق حاليًا في العديد من المناطق السكنية الجديدة البديلة للعشوائيات من خلال اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات

التضامن: «توصل بالسلامة» تستهدف توعية السائقين بمخاطر التعاطى والإدمان

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الصندوق، أن مبادرة "توصل بالسلامة" لتوعية السائقين في مواقف "السلام، النهضة، الزهراء" تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي لدى الفئات الأكثر عرضة للمخدرات مثل السائقين والعمال بالمحلات والورش المتواجدة في هذه المناطق.

محافظة القاهرة وزيرة التضامن ذوي الإعاقة وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي نيفين القباج علاج الإدمان وزارة التضامن تعاطي المخدرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقيقة ما يجرى فى الميريلاند

الأكثر قراءة

تعطل خدمات «فيسبوك وواتساب وإنستجرام»

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالدرجات علمي وأدبي بنين وبنات

لينك سريع.. رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2021

رد ساخر من مؤسس «تويتر» على تغريدة «واتساب»

بث مباشر.. مارك يتحدث للعالم عبر «يوتيوب»

بيع بيانات 1.5 مليار حساب.. تفاصيل سقوط «فيس بوك» ومواقع التواصل الاجتماعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المصلحة.. والضمير الدينى النائم

عصام زكريا

«200 جنيه».. فيلم الفرص المهدرة!

د.محمد شادي

خط الكهرباء المصرى السعودى وتحول مصر لمركز للطاقة

ماجد حبته

.. وجيش رقمى بريطانى

د. منى حلمى

«غاندى».. لا أجرؤ على مخاطبة الفقراء وأنا أعيش حياة الأثرياء

علي سعدة

طالبان.. وحقوق الإنسان

مؤمن المحمدي

فش غل

د.أحمد الخميسى

اللغة والحب هذه الأيام

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

مفقود من 33 عامًا.. بينيت يكشف مهمة "الموساد" لمعرفة مصير طيار إسرائيلى

بعد عرقلة التصويت في الكونجرس: هل تتخلى إسرائيل عن المساعدات الأمريكية؟

وزيرة الداخلية الإسرائيلية تزور واحة الكرامة فى أبوظبى (صور)