عمرو دياب يتصدر تريند يوتيوب ببرومو «حلو التغيير»

استطاع الهضبة عمرو دياب، أن يحقق نجاح كبير ببرومو أحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان “حلو التغيير” حيث تصدر بها قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب خلال ساعات قليلة من طرحها.

ومن المقرر طرح أغنية "حلو التغيير" خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع توما، ميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس، وهي احدى اغاني البوم عّيشنى المنتظر طرحه بشكل سناجل كل أسبوع .

وأصدر عمرو دياب هذا الصيف 3 أغنيات هى "الدنيا بترقص"، "اتقل"، "أحلى ونص"، وأعلن مؤخرًا عن قرب طرح أغنيته الجديدة " أذواق" وهى من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى، وتوزيع أحمد ابراهيم، كما طرح الهضبة أيضًا البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة "عيّشني" والتي ستصدر خلال الفترة القادمة.

ويضع الهضبة اللمسات الأخيرة لأغنيتين جديدتين، سيتم طرحهما قريبًا، وهما من كلمات تامر حسين، ومنها أغنية من ألحان عزيز الشافعي، أما التوزيع فمن نصيب وسام عبد المنعم ونادر حمدي.

ويأتي ذلك بعد أن شوّق الهضبة جمهوره لعمل فني آخر يجمعه مع المؤلف أيمن بهجت قمر، والملحن محمد يحيى، وشارك صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبًا بتعليق:"خلينا ننبسط"، وكانت أغنية "الدنيا بترقص" من إخراج طارق العريان وكلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم.

أصبح حفل الهضبة عمرو دياب في مدينة العقبة بالأردن، الأكثر جدلًا خلال الساعات الماضية؛ بسبب أسعار التذاكر التي نفدت قبل الحفل المقرر إقامته منتصف الشهر المقبل، ضمن حملات تنشيط السياحة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وشن عدد من الأردنيين هجوما على الجهة المنظمة للحفل؛ بسبب ارتفاع التذاكر بطريقة مبالغة، حيث وصلت أعلى فئة في الحفل إلى 423 دولار (أي ما يعادل 6.5 ألف جنيه مصري)، وهي أسعار عالية، ونظرا لما للهضبة عمرو دياب من شعبية جارفة في الأردن لم يستطع عدد كبير من محبيه دفع ثمن التذكرة لحضور الحفل.