الإثنين 04 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليمن وألمانيا يبحثان التعاون والتنسيق بين البلدين

علي محسن صالح
علي محسن صالح

بحث نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، مع سفير ألمانيا لدى اليمن هوبيرت يوسيف، المستجدات على الساحة اليمنية، ومجالات التعاون والتنسيق بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وأعرب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح- خلال اللقاء مع سفير ألمانيا لدى اليمن هوبيرت يوسيف، اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - عن أمنياته للسفير بالتوفيق في أداء مهامه كسفير لألمانيا لدى اليمن.

وأشاد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والدور الألماني الداعم لليمن وجهود ألمانيا الهادفة إلى تخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني جراء الانقلاب الحوثي.

وقدم نائب الرئيس للسفير الألماني شرحاً مفصلاً عن طبيعة الأوضاع الحالية في اليمن على مختلف المستويات والجهود المبذولة لتحقيق السلام، ودعم الشرعية المستمر لتلك الجهود وآخرها المبادرة التي تقدم بها المملكة العربية السعودية، وكل الجهود الرامية إلى إرساء السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاثة بما يؤدي إلى استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وأشار نائب الرئيس للسفير الألماني إلى العراقيل التي تضعها جماعة الحوثي الانقلابية، في طريق جهود إحلال السلام من تصعيد مستمر واستهداف لمخيمات النازحين والأحياء السكنية وآخرها الهجوم بثلاثة صواريخ باليستية على محافظة مأرب يوم أمس ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الأطفال ونساء.

من جانبه أعرب سفير ألمانيا لدى اليمن هوبيرت يوسيف عن تقديره لهذا اللقاء الذي استمع فيه إلى ملخص شامل عن القضية اليمنية.

وأكد سفير ألمانيا لدى اليمن هوبيرت يوسيف، أنه لن يألوا جهداً في حث بلاده على تقديم المزيد من الدعم والمساعدة في إطار العمل الدولي للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحالية في اليمن.

نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح سفير ألمانيا اليمن هوبيرت يوسيف

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حديقة الأسماك

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