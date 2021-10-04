يؤدي إلى إعاقة دائمة.. أسباب وأعراض الإصابة بداء الفيل

«داء الفيل» معروف أيضًا باسم داء الفيلاريات اللمفي، وهو حالة نادرة جدًا ينتشر عن طريق البعوض، وتسببه الديدان التي ينشرها البعوض، ويصيب بشكل رئيسي الناس في إفريقيا وآسيا، في جميع أنحاء العالم، ويصاب به نحو 120 مليون شخص، ونحو 40 مليون شخص حول العالم أصحبوا من الأشخاص ذوي الإعاقة بسببه وفقا لموقع mayo clinic.

أسباب الإصابة بداء الفيل

تتعرض للإصابة بداء الفيل بعد أن يلدغك الكثير من البعوض لفترة طويلة، في بلد معروف بوجود أنواع معينة من الديدان المستديرة.



أعراض داء الفيل

تعرف أنك مصاب بداء الفيل عندما تلاحظ ظهور التورم في جسمك وتبدأ بعض أجزاء الجسم في الظهور بمظهر ضخم ومتكتل مع بشرة قاسية وصلبة، بل هناك أيضًا ألم في المنطقة المتورمة.

قد تصاب أيضًا بقشعريرة وحمى وتشعر بالسوء في كل مكان.

التشخيص

يمكن لطبيبك معرفة ما إذا كنت مصابًا بداء الفيل عن طريق إجراء فحص بدني لك.

كما يجب إجراء اختبارات الدم لمعرفة ما إذا كانت الديدان الأسطوانية في مجرى الدم، وأيضا إجراء هذه الاختبارات في الليل، لأن هذا هو الوقت الذي تكون فيه هذه الطفيليات نشطة.

العلاج

العلاج يتم عن طريق وصف بعض العقاقير الطبية اللازمة من قبل الطبيب.

وإذا كنت تعاني من أعراض داء الفيل، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها بنفسك لتخفيفها

اغسل وجفف المناطق المتورمة يوميًا.

استخدم المرطبات.

تحقق من وجود جروح واستخدم كريمًا طبيًا على أي أجزاء مؤلمة متضررة في الجسم.

مارس الرياضة والمشي كلما أمكن ذلك.

إذا تورمت ذراعيك أو ساقيك ، فاحرص على رفعهما عند الاستلقاء أو الجلوس.

قد تتمكن أيضًا من لف المناطق المصابة بإحكام لمنعها من أن تزداد سوءا.

في بعض الأحيان قد تكون هناك حاجة لعملية جراحية لتخفيف الضغط في المناطق المنتفخة جدًا ، مثل كيس الصفن.

المضاعفات

يمكن أن يؤدي داء الفيل إلى الإعاقة، وفي بعض الأحيان يكون من الصعب تحريك أجزاء الجسم المصابة، مما يعني أنه قد يكون من الصعب العمل، زقد يكون من الصعب التنقل في منزلك.

قد تقلق أيضًا بشأن كيف تبدو حالتك للآخرين. هذا يمكن أن يسبب القلق و الاكتئاب ، وللتغلب علي كل هذا أحرص علي المتابعة مع طبيبك.