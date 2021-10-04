التضامن: «توصل بالسلامة» تستهدف توعية السائقين بمخاطر التعاطى والإدمان

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، أن مبادرة "توصل بالسلامة" لتوعية السائقين في مواقف "السلام، النهضة، الزهراء"، تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي لدى الفئات الأكثر عرضة للمخدرات مثل السائقين والعمال بالمحلات والورش المتواجدة في هذه المناطق من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم، وأن حبوب التعاطي تعطى قوة في التركيز في السواقة وأنها تزيدهم أيضا قوة لتطبيق فترتين في العمل وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى السائقين والعمال.

وأضافت الصندوق عبر موقعه الإلكتروني، أن المبادرة تستهدف أيضا إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" والتى تتنوع بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة، كذلك نوفر المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر، وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه يتم توفير التأهيل البدنى والرياضى لمرضى الإدمان من خلال أخصائى بدنى وبرنامج رياضى متكامل للنزلاء يتم تنفيذه على أعلى مستوى بهدف ترسيخ ممارسة الرياضة وإرساء قيمها بين النزلاء.

وتم تدريب ما يقرب من (6000) متعافى فى إطار برنامج تدريب مهنى متكامل، ووفرنا دعم للمشروعات الصغيرة للمتعافين بقيمة (5 ملايين و200 ألف جنيه) حتى الآن بدعم من بنك ناصر الاجتماعى.

وأكد أن النصف الثانى من شهر أكتوبر القادم سيتم افتتاح أول مركز يتم تجهيزه وتأثيثه بسواعد المتعافين، وهو مركز العزيمة بقنا ليصل عدد مراكزنا العلاجية إلى 28 مركزا فى 18 محافظة مقارنة بـ12 مركزا فى 7 محافظات عام 2014م.