الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج يتابع مشروعات تطوير الريف مع رؤساء الوحدات المحلية

اللواء طارق الفقي،
اللواء طارق الفقي،

عقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج اليوم، بحضور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، اجتماعًا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بحضور اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد عبد العاطي مدير فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بسوهاج.

وأكد محافظ سوهاج، خلال الاجتماع، أهمية المتابعة الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتًا إلى أنها فرصة ذهبية تشهدها المحافظة، حيث توافر التمويل اللازم للانتهاء من كافة الأعمال، بإشراف من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيرًا إلى عقد اجتماع دوري مع كافة الجهات المعنية لحصر جميع المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، والعمل على تلافيها للانتهاء من تنفيذ الأعمال وفقا للمواعيد والجداول الزمنية الموضوعة.

ووجه الفقي رؤساء المراكز التي لم تدخل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالاستعداد لدخول المبادرة في مراحلها القادمة، وتحديد الاحتياجات الضرورية والمشروعات المهمة لتحقيق الاستفادة القصوى منها، وذلك من خلال المشاركة المجتمعية والتواصل مع المواطنين لمعرفة احتياجاتهم .  

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بإعداد خطة لتشجير الطرق وإضفاء مظهر جمالي لائق، والعمل على تجهيز الطرق تمهيدًا لزراعتها بالأشجار، وحصر الطرق التي لا يوجد بها أعمال مرافق تمهيدًا للبدء في رصفها، والتنسيق بشأن الطرق التي تشهد أعمال مرافق لرصفها بما لا يتعارض مع توصيل المرافق.

في نهاية الاجتماع، قام محافظ سوهاج بتكريم حازم أبو الخير، رئيس مركز ومدينة طما، ومنحة شهادة تقدير نظرًا لمجهوداته، وتميز مركز طما في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة "، وطالب المحافظ جميع رؤساء الوحدات المحلية ببذل المزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين .

عقد تنسيق اجتماع المواطنين مشروعات

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وائل لطفي

حديقة الأسماك

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