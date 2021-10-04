الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط سولار مُدعم قبل بيعه في السوق السوداء في قسم ثان طنطا

تموين الغربية
تموين الغربية

شنت مديرية تموين الغربية بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، مدير المديرية، حملات تفتيشية بدائرة المحافظة، تنفيذًا لتعليمات وزير التموين ومحافظ الغربية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة أساليب الغش التجاري، وضبط السلع الغذائية غير المرخصة بالأسواق، وتكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها.

ضبط سولار مُدعم 

وقامت اليوم الإثنين، حملة الإدارة العامة للتجارة الداخلية "الرقابة التجارية"، بتموين الغربية بالمرور على الأسواق وتفقد الحالة التموينية وفحص شكاوي واردة تليفونيًا بخصوص قيام بعض سائقي نقل المواد البترولية بتغيير خطوط السير والتصرف في بعض كميات  السولار والبنزين وبيعهم في السوق السوداء بدائرة ثان طنطا وأسفرت عن ضبط  سيارة لنقل المواد البترولية في مكان مهجور تقوم بملئ جراكن بمنتج السولار محملة علي سيارة نصف نقل، تمهيدًا لنقلهم، وبلغ عددهم ٢٣ جركن وزن الجركن ٢٠ لتر بإجمالي ٤٦٠ لتر، بغرض بيعهم في السوق السوداء للتربح بدون وجه حق، تم التحفظ علي المضبوطات والسيارتين وجاري اتخاذ اللازم قانونًا والعرض علي النيابة العامة للتصرف.

ضبط سولار مُدعم 

وفي وقت سابق تلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، اليوم، تقريرًا بتمكن حملة ضمت ياسر مراد مدير الرقابة التموينية، ومحمد الشيخ مفتش التموين، من ضبط مصنع تحت السلم غير مرخص بطنطا، يقوم باستخدام حلوى قديمه وإعادة تصنيعها بكميات 4 أطنان خامات وحلوى تامة الصنع، لطرحها للبيع بالأسواق بالتزامن مع المولد النبوى وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 31777 جنح أول طنطا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة للتحقيق.

كما تمكنت حملة مديرية التموين بالغربية، التي قادها وكيل الوزارة، من ضبط مصنع بدون ترخيص "بير سلم"، لإنتاج وتعبئة كريمات بشرة وماسكات المغشوشة والمقلدة مستخدمًا خامات وزيوت غير صالحة ومجهولة المصدر، وإعادة تدويرها وإدخالها في عملية التصنيع وتعبئة منتج نهائي داخل عبوات مدون عليها أسماء لكبرى العلامات التجارية، تمهيدا لطرحها بالأسواق بهدف تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

ضبط سولار مُدعم 

وتلقى المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، تقريرا من الرقابة التموينية بالمديرية، بضبط مصنع تصنيع و تعبئة كريمات بشرة وماسكات، بدون ترخيص، وتم التحفظ على منتجات نهائية بكمية وقدرها 6000 عبوة كريم بشرة وماسكات وجه، بغرض الغش التجاري والخداع، وتم التحفظ على المضبوطات، والعرض على النيابة للتحقيق.

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حديقة الأسماك

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